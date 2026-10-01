Politika

MALI ČESTITAO DAN STARIJIH, PA PORUČIO: Srbija brine o vama, penzije nastavljaju da rastu (VIDEO)

В.Н.

01. 10. 2026. u 10:27

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SINIŠA Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu Vlade Srbije, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je čestitao najstarijim građanima Međunarodni dan starijih.

МАЛИ ЧЕСТИТАО ДАН СТАРИЈИХ, ПА ПОРУЧИО: Србија брине о вама, пензије настављају да расту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Dragi naši najstariji građani, srećan vam Međunarodni dan starijih!

Zrelost i razvijenost jednog društva najbolje se vidi kroz brigu o najstarijima. Srbija je zemlja koja brine o svojim građanima u trećem dobu jer je važno da imaju brigu, dobro zdravlje i stabilnost, da konačno zasluženo što više uživaju. Svi dobro znamo da su to generacije koje su hrabro, strpljivo i nepravedno pretrpele mnoge strahote i nedaće, od ratova preko ekonomskih sankcija do siromaštva u kom su bili u svojim najboljim godinama.

Ovo su godine ekonomskog preporoda Srbije i zato našim najstarijim građanima Srbija pruža sve što zaslužuju, stabilnost, napredak i kontinuitet u rastu penzija.

Hvala im za mudrost, ljubav i iskustvo koje nam pružaju - naveo je Mali.

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