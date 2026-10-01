"On je moj omiljeni Srbin"! Jirgen Klop ga hvali do neba, a kod Veljka Paunovića nije ni na spisku

Neverovatna scena pred predstojeći duel Lige nacija u Minhenu između Nemačke i Srbije.

AP Photo/Matthias Schrader)

Fudbalski svet bruji o pohvalama koje je na račun Andrije Maksimovića izrekao legendarni Jirgen Klop. Selektor reprezentacije Nemačke biranim rečima je govorio o srpskom fudbaleru koji od leta 2025. godine nosi dres nemačkog Lajpciga.

Klop, koji je iz prve ruke pratio Maksimovićev razvoj kao direktor unutar Red Bul sistema, nije krio oduševljenje pre početka reprezentativnog prozora.

- Andrija Maksimović je moj omiljeni Srbin! Izuzetno ga volim kao igrača. Veoma je kreativan i poseduje onu retku, sjajnu fudbalsku intuiciju koju je teško naučiti - izjavio je Klop za medije.

Iako javnost u Srbiji željno iščekuje da vidi Maksimovića u glavnim ulogama u nacionalnom dresu, selektor Veljko Paunović je za ovu akciju prelomio drugačije. Razlog izostanka, međutim, nije taktičke prirode niti sukob, već fokus na klupsku karijeru.

Maksimović se trenutno bori za kontinuitet i idealan status kod novog trenera u Lajpcigu. Selektor Srbije je procenio da je za mladog igrača u ovom trenutku najvažnije da se potpuno posveti radu i stabilizaciji forme u Nemačkoj, zbog čega je dobio zeleno svetlo da preskoči ove jesenje izazove.



Srbija će tako u Nemačkoj tražiti bodove bez kreativca Lajpciga, dok Klop, na olakšanje svoje odbrane, ipak neće morati da sprema taktiku za dečka kojeg toliko ceni.