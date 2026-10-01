PREMINULA BILJANA PLAVŠIĆ

NEKADAŠNjI predsednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici.

Foto: Printskrin Jutjub

Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

Plavšićeva je bila srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član Predsedništva nekadašnje SR BiH.

Biljana Plavšić je rođena je 7. jula 1930. godine u Tuzli, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a odrasla u Sarajevu. Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gde je i doktorirala botaniku, oblast biljna virusologija. Specijalizaciju je završila u Americi kao Fulbrajtov stipendista.

Kao naučnik-istraživač boravila je na Virološkom institutu u Pragu, Kalifornijskom univerzitetu “Minesota”, u Londonu, Bariju, Tripoliju, Nju Delhiju…

Nakon studija bila je profesor i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Uoči raspada bivše Jugoslavije, napustila je univerzitetsku karijeru i ušla u politiku.