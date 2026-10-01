NIKOLA JOVIĆ: Uplašio sam se kad sam ga video na prvom treningu, a što se tiče leta i Vembija...

Srpski as dao nekoliko zanimljivih odgovora u intervjuu

Foto: Youtube/Tobin

Srpski reprezentativac i prvotimac Majami Hita, Nikola Jović, u opuštenom i izuzetno zanimljivom razgovoru sumirao je svoje radno leto, dotakao se reprezentativnih duela, prokomentarisao dramatične promene u ekipi i otkrio kako gleda na predstojeću sezonu u kojoj se od njega i tima očekuju najviši dometi.

Jović se najpre osvrnuo na leto u drisu Srbije i specijalni zadatak koji mu je selektor dodelio — da čitav meč čuva francusko čudo, Viktora Vembanjamu:

- Bilo je to sjajno iskustvo. Vembi je potpuno drugačiji od svih ostalih. Lik je bukvalno previsok! Imate vi visoke igrače poput Taka Fola, ali niko od njih se ne kreće onako kako se on kreće. To je ono što ga čini pakleno teškim za čuvanje.

Kao i svakog leta, Jovićevo ime se konstantno vrtelo po američkim medijima u različitim trejd kombinacijama, na šta se mladi srpski as već potpuno navikao:

- Bio sam deo glasina bukvalno od prvog dana kada sam kročio u ligu — bio sam u paketu za Lilarda, za Durenta, za Kajrija... Tokom prve dve godine to me je frustriralo, ali sam shvatio da je to čist biznis. Ja želim da ostanem u Majamiju, ali pošto na to ne mogu da utičem, prestao sam da čitam gluposti.

Međutim, vest o dolasku Janisa Adetokumba u Hit izazvala je pomešane emocije:

- Kada sam video trejd za Janisa, prva reakcija bio je šok zbog momaka koje smo izgubili. Tajler Hiro je bio tu od mog dolaska, Haime Hakez je stigao u mojoj drugoj godini... To su moja braća, moji ljudi. Pomislio sam: ‘Čoveče, nema ih više ovde’. Ali onda odmah dođe druga misao: ‘Čekaj, pa dobili smo Janisa!’ Sa takvim igračem košarka postaje mnogo lakša. Kada se cela protivnička odbrana fokusira na njega, svima nama ostalima otvara se ogroman prostor.

Jović je pohvalio svog saigrača Pelea Larsona, koji je imao leto iz snova za reprezentaciju Švedske i za to nagrađen novim ugovorom:

- Pele je podigao čitavu Švedsku na noge! Dvorane su bile pune, zaista je pokazao da je pravi ubica na terenu i napravio ogroman iskorak.

Na pitanje koliko produžetak ugovora donosi olakšanje igraču, Nikola je iskreno otkrio i drugu stranu medalje:

- To ti menja život, obezbeđuje porodicu i donosi finansijski mir, ali donosi i čudan mentalni momenat. Meni je lično, nakon što sam ostvario taj cilj, motivacija na kratko čak malo i pala, morao sam da prođem kroz proces mentalnog resetovanja kako bih se vratio na pravi kolosek.

Jedna od najzabavnijih tema bio je njegov prvi susret i rad sa Bobijem Portisom tokom priprema u Las Vegasu i Los Anđelesu:

- Kada sam prvi put trenirao sa Bobijem u Vegasu, malo sam se uplašio! Deluje zastrašujuće sa onim svojim pogledom, ali je zapravo fenomenalan lik, previše zabavan i duhovit. Kasnije smo u El-Eju igrali basket zajedno sa Klejom Tompsonom, i Bobi je non-stop prozivao protivnike na terenu, ‘lajao’ je na sve redom, na Dejviona, na sve... To je prosto on. On je onaj tip igrača protiv koga mrziš da igraš, ali kada je u tvom timu — obožavaš ga, jer znaš da će ići u rat za tebe.

O odnosu sa šefom stručnog štaba Erikom Spolstrom, Jović ističe da su stvari postavljene na veoma jasne i jednostavne osnove:

- Spo i ja smo razgovarali tokom leta, u Vegasu, a dolazio je i kod mene u Evropu. On je direktan i jednostavan čovek — samo želi da pobeđuje i uradiće šta god je najbolje za ekipu. Ja sam takođe rođeni takmičar, mada ponekad lako ‘planem’ na terenu. Prošle godine možda nisam bio najpametniji u načinu na koji sam vodio neke stvari van terena, ali sam ovog leta zaista naporno radio, sazreo sam i spreman sam za svoju ulogu, šta god trener bude tražio od mene.

U novu sezonu Majami ulazi sa epitetom legitimnog kandidata za šampionski prsten, što Nikoli daje poseban motiv:

- Obožavam pritisak! To je ono najbolje u sportu, jer tek pod pravim pritiskom vidiš ko je na kom nivou i ko je od čega sazdan. To je onaj pozitivan pritisak za koji svaki pravi košarkaš živi. Ako nisi u stanju da se nosiš s tim, onda ne možeš ni da pobeđuješ na najvišem nivou - zaključio je Jović.