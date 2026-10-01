RUSKI PAKLENI KONTRAUDAR KOD KALILJINGRADA: Baltička flota i lovci Su-30SM2 pokazali zube NATO
LOVCI Su-30SM2 mornaričke avijacije Baltičke flote izveli su vežbu sa bojevim lansiranjem vođenih raketa na brod uslovnog protivnika u blizini obale Kalinjingradske oblasti, saopštila je pres-služba Baltičke flote.
- Posade aviona Su-30SM2 mornaričke avijacije Baltičke flote izvele su taktičku vežbu sa bojevim lansiranjem vođenih raketa na brod uslovnog protivnika na morskom poligonu flote u blizini obale Kalinjingradske oblasti - navodi se u saopštenju.
Kako je navedeno, lansiranja raketa izvedena su u okviru planske letačko-taktičke vežbe jedinice mornaričke avijacije Baltičke flote. Lovci su do područja cilja leteli na maloj i izuzetno maloj visini kako bi izbegli otkrivanje radarskim stanicama i sistemima protivvazdušne odbrane brodova uslovnog protivnika.
- Lovci su izveli lansiranja vođenih raketa sa maksimalne udaljenosti. U ulozi uslovnog protivnika korišćena je specijalna površinska meta u obliku velikog brodskog štita. Prema podacima objektivne kontrole, cilj je uspešno pogođen - dodali su u Baltičkoj floti.
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