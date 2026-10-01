Svet

RUSKI PAKLENI KONTRAUDAR KOD KALILJINGRADA: Baltička flota i lovci Su-30SM2 pokazali zube NATO

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 10. 2026. u 00:16

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LOVCI Su-30SM2 mornaričke avijacije Baltičke flote izveli su vežbu sa bojevim lansiranjem vođenih raketa na brod uslovnog protivnika u blizini obale Kalinjingradske oblasti, saopštila je pres-služba Baltičke flote.

РУСКИ ПАКЛЕНИ КОНТРАУДАР КОД КАЛИЉИНГРАДА: Балтичка флота и ловци Су-30СМ2 показали зубе НАТО

Foto: AI generated

 - Posade aviona Su-30SM2 mornaričke avijacije Baltičke flote izvele su taktičku vežbu sa bojevim lansiranjem vođenih raketa na brod uslovnog protivnika na morskom poligonu flote u blizini obale Kalinjingradske oblasti - navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, lansiranja raketa izvedena su u okviru planske letačko-taktičke vežbe jedinice mornaričke avijacije Baltičke flote. Lovci su do područja cilja leteli na maloj i izuzetno maloj visini kako bi izbegli otkrivanje radarskim stanicama i sistemima protivvazdušne odbrane brodova uslovnog protivnika.

 - Lovci su izveli lansiranja vođenih raketa sa maksimalne udaljenosti. U ulozi uslovnog protivnika korišćena je specijalna površinska meta u obliku velikog brodskog štita. Prema podacima objektivne kontrole, cilj je uspešno pogođen - dodali su u Baltičkoj floti.

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Uskoro opširnije

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