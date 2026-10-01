MENJA LI SE FUDBALSKA MAPA SVETA? Malta vezala tri pobede, Gibraltar četiri utakmice bez poraza uz gol-razliku 8:1 u tom razdoblju

Malta dočekuje Gibraltar u meču Grupe D1 Lige nacija sa željom da sačuva prvo mesto.

DOMENIC AQUILINA / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u odličnom nizu od tri pobede, dok gosti u poslednje vreme više pažnje posvećuju odbrani.

Malta je prošlog vikenda savladala Lihtenštajn 2:0 u prijateljskom meču, a pre toga je na startu Lige nacija pobedila Andoru 2:1, iako je promašila penal i primila prvi gol. Sada ima priliku da po treći put u istoriji veže dve pobede u ovom takmičenju.

Gostima pripada daleko lošiji plasman na FIFA rang-listi, ali Gibraltar nije poražen u poslednja četiri meča, uz dve pobede i dva remija. U poslednja četiri susreta primio je samo jedan gol, dok je u Ligi D neporažen već devet utakmica.

Prethodna tri međusobna susreta završena su sa manje od 2,5 golova, a pobednik je svaki put sačuvao mrežu. Malta je slavila u poslednja dva duela.

Samo dva od poslednjih 12 mečeva Gibraltara donela su golove na obe strane, a ova reprezentacija je u samo jednom od poslednjih 16 mečeva Lige nacija postigla najmanje dva gola. I Malta je u samo pet od poslednjih 15 utakmica ovog takmičenja primila i dala gol.

Žozef Mbong je četiri od pet reprezentativnih golova postigao u drugom poluvremenu, dok su poslednja tri gola Tdžeja de Bara bila poslednji pogodak na utakmici za Gibraltar, a dva su donela pobedu.

Obe ekipe izbegle su ozbiljnije probleme sa povredama, a sve brojke i dosadašnji dueli upućuju na utakmicu sa malo golova.

NAŠ TIP: 0–2