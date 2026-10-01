Senzacija u Pekingu! Nakon Feliksa ispao još jedan veliki favorit

Ljubitelji tenisa u glavnom gradu Kine prisustvuju pravim senzacijama na samom startu turnira!

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A vesti koje stižu iz Pekinga direktno idu na vodenicu Novaka Đokovića, koji od danas može potpuno rasterećeno i sa velikim olakšanjem da pogleda na svoj deo žreba, pošto su mu dvojica projektovano najtežih protivnika eliminisana već na startu takmičenja

Prvobitni šok usledio je kada je eliminisan kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim, a samo što se javnost oporavila od tog iznenađenja, usledio je novi, još veći potres. Mladi Italijan Flavio Koboli, koji je nakon ispadanja Kanađanina figurirao kao glavna pretnja i viđen je viđen u borbi za trofej, doživeo je apsolutni krah!

Njega je sa terena neočekivano lako zbrisao ruski teniser Roman Safiulin, prepustivši italijanskom favoritu svega pet gemova u celom meču – 6:3, 6:2. Koboli jednostavno nije imao nikakvo rešenje za agresivnu igru Safiulina, pa je spakovao kofere znatno ranije nego što je iko mogao da predvidi.

Ovakav rasplet situacije donosi radikalne promene u kineskoj prestonici. Ime eventualnog protivnika u velikom finalu sada je pod ogromnim znakom pitanja, jer su sve glavne "nagazne mine" u tom delu kostura uklonjene pre nego što je Novak uopšte morao da se oznoji.

Put ka novom trofeju i ispisivanju novih stranica istorije za Đokovića sada izgleda znatno otvoreniji i lakši.

