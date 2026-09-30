Košarka

Panatinaikos ubedljiv protiv Asvela u poslednjem meču drugog kola EL

Vukašin Miljković

30. 09. 2026. u 22:45

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TIM Željka Obradovića je na svom terenu ubedljivo savladao Asvel sa 102:79 i tako na dominantan način upisao svoju drugu pobedu u Evroligi.

Панатинаикос убедљив против Асвела у последњем мечу другог кола ЕЛ

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Atinski tim je od samog početka nametnuo svoj ritam, pa je već tokom prvog poluvremena bilo jasno da će gosti iz Francuske imati težak zadatak. Prednost domaćina nastavila je da raste kako je utakmica odmicala, što je dodatno podiglo atmosferu u "OAKA" areni.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Silvan Fransisko sa 19 poena. Lefteris Mancukas upisao je 16 poena i pet skokova, dok je Džerijan Grant završio susret sa 13 poena. Nikolaos Rogavopulos i Matijas Lesor dodali su po 12 poena, a Lesor je imao i osam uhvaćenih lopti.

Panatinaikos je i ovaj susret odigrao bez nekoliko važnih igrača. Zbog odsustva nisu nastupili Kostas Slukas, Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis, Mustafa Fal i Huančo Ernangomes, ali to nije bio problem za Željka Obradovića koji je na odličan način iskoristio košarkaše koje je imao na raspolaganju.

U redovima Asvela najviše se istakao Nejt Sestina sa 14 poena, dok je Ugo Beson postigao 10.

Asvel će do ovonedeljno duplo kolo EL nastaviti na svom parketu gde će dočekati Valensiju, dok Panatinaikos očekuje duel sa Makabijem u Atini.

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