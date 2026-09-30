Ko je Rui Pinto? Samouki haker koji je raskrinkao Siti, a sad je pod zaštitom policije zbog pretnji smrću

Ako su tvrdnje Pintovog advokata tačne, priča koju je Football Leaks započeo pre više od decenije nije završena presudom Sitiju.

Miguel MEDINA / AFP / Profimedia

Pre jedanaest godina, u septembru 2015, internet-sajt Football Leaks potresao je fudbalski svet objavljivanjem miliona dokumenata koji su otkrili do tada nepoznate detalje o poslovanju najmoćnijih ljudi i klubova. Iza pseudonima „Džon“ stajao je Portugalac Rui Pinto, samouki stručnjak za informacione tehnologije i bivši student istorije.

Dokumenti su sadržali podatke o ugovorima Lionela Mesija i Nejmara, planovima za evropsku Superligu, navodnim poreskim malverzacijama, vlasništvu trećih strana nad igračima, ali i detalju da je Geret Bejl zapravo koštao više od Kristijana Ronalda, što je pokušao da prikrije Real Madrid kako bi portugalac formalno zadržao naslov najskupljeg.

Pažnja javnosti posebno je usmerena na Mančester Siti u novembru 2018. godine, kada je nemački „Špigel“, koristeći materijal Football Leaksa, objavio optužbe da je engleski klub kršio finansijska pravila. Siti je sve vreme negirao nepravilnosti i tvrdio da su dokumenti pribavljeni nezakonitim hakovanjem.

Pinto je u međuvremenu uhapšen, izručen Portugaliji i suočen sa brojnim optužbama. U septembru 2023. osuđen je za pet slučajeva nezakonitog pristupa informacionim sistemima, osam slučajeva narušavanja tajnosti prepiske i pokušaj iznude kompanije „Dojen Sports“. Dobio je uslovnu kaznu zatvora od četiri godine.

Od tada živi na nepoznatoj lokaciji pod policijskom zaštitom svedoka, a njegov advokat Vilijam Burdon tvrdi da je Pinto dobijao i pretnje smrću. Portugalac je, međutim, nastavio da tvrdi da je njegov cilj bio da razotkrije nepravilnosti u fudbalu.

U junu 2024. godine Pinto je saopštio da je istražiteljima u Francuskoj i Nemačkoj predao još pet hard-diskova. Tada je njegov pravni zastupnik otkrio da postoji „ogroman fajl“ dokumenata koji se odnose na Siti, a koji još nije objavljen.

- Fajlovi će u nekom trenutku biti objavljeni, ali ne možemo da kažemo kada - poručio je Burdon.

Pinto je ove godine u drugom postupku u Portugaliji oslobođen 241 optužbe, nakon što je sud ocenio da su bile nevažeće. Posle presude kojom je Siti proglašen krivim za kršenje finansijskih pravila Premijer lige, Pinto je odluku nazvao „istorijskom za engleski fudbal“.

Njegov advokat je još u septembru 2024. rekao Bi-Bi-Siju da su nedavno predali dokumente koji bi mogli da dovedu do pokretanja ogromne nove krivične istrage protiv najpoznatijih evropskih klubova, uključujući i one iz Engleske, kao i Portugalije (Benfika je pod posebnom lupom!).

- Jedno poglavlje je završeno. Borba se nastavlja - poručuju Pinto i Burdon!