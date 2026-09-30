Novak Đoković pobedom otvorio turnir u Pekingu
Savladan je Nuno Boržeš sa 2:0 (6:3, 7:6).
Posle 11 godina se Novak Đoković (39) vratio na turnir u Pekingu iz ATP serije 500 i nastavio seriju pobeda. Srpski teniser nikada nije poražen u prestonici Kine, ovo mu je ukupno 30. trijumf, a osvojio je čak šest titula (poslednju 2015.).
Posle rane eliminacije sa Ju-Es opena, kada je ispao već u prvom kolu i imao ozbiljnih zdravstvenih problema protiv Argentinca Marijana Navonea, ovog puta je naš as mnogo bolje izgledao na terenu. Vidno motivisan, koncentrisan i fizički spreman za napore koji ga očekuju na turneji po Aziji.
Prva žrtva rekordera po broju grend slem titula bio je Nuno Boržes (29), koji nije uspeo da iznenadi favorita. Borba je trajala sat vremena i 52 minuta, a Novak je upisao i svoju drugu pobedu protiv deset godina mlađeg Portugalca.
Krenuo je Đoković odmah silovito, a imao je i veliku podršku domaće publike na "Dijamantskom terenu". Napravio je brejk, poveo vrlo brzo sa 3:0, a onda i spasio dve brejk-lopte pri rezultatu 5:2. Na kraju je nakon 42 minuta sigurno priveo prvi set kraju (6:3).
Tokom pauze je trenutno 11. reket sveta uzeo peškir i otišao u toalet. Mnogi su tada strahovali da ima neki zdravstveni problem i ispostavilo se da je to bilo opravdano. U drugom setu se teže kretao, skraćivao je poene, a ni izraz njegovog lica nije obećavao. Žalio se na bol u desnoj strani stomaka, da bi posle petog gema zatražio i medicinski tajm-aut.
Ipak, držao je Novak sigurno svoj servis, a u devetom gemu uspeo je konačno da napadne Boržesa. Imao je brejk-loptu, ali nije uspeo da je iskoristi, pa se otišlo u taj-brejk, koji je rutinski rešio u svoju korist sa 7:2.
U drugoj rundi Srbin će igrati protiv domaćeg tenisera Junčaoketea Bua (24), koji je trenutno 104. na ATP listi. On je napravio senzaciju na startu, pošto je savladao Argentinca Huana Manuela Serundola (24) sa 2:1 (6:2, 5:7, 6:4).
Podsetimo, Đoković je šesti nosilac u Pekingu, a prema projekciji žreba mogao bi da igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva već u četvrtfinalu. U njegovoj polovini su još Danil Medvedev, Jakub Menšik, Aleksandar Bublik...
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