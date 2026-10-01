NOVINAR TVRDI: Ovo je pravi razlog što je Ronaldo napustio reprezentaciju, izdao ga je jedan čovek

Javnost s nestrpljenjem čeka da se klupko odmota

Foto: Printskrin/@Shednotty

Kristijano Ronaldo napustio je trening kamp reprezentacije Portugala uoči utakmice sa Danskom u Ligi nacija, a sada su se pojavile informacije o tome šta je navodno dovelo do njegovog odlaska.

Kako tvrdi španski novinar Edu Agire, Ronaldo se osećao iznevereno zbog ponašanja selektora Žorža Žezusa, sa kojim je prethodno razgovarao u društvu predsednika Portugalskog fudbalskog saveza Pedra Proense.

Prema Agireovim navodima, problem je nastao zbog utakmice protiv Norveške. Ronaldo je tada oko pola sata proveo na zagrevanju, ali na kraju nije dobio priliku da zaigra, iako je, prema ovoj verziji događaja, očekivao da će ući u igru.

Navodno je Žezus na sastanku priznao da je pogrešio i izvinio se Ronaldu. Još važnije, prema tvrdnjama španskog novinara, selektor je obećao kapitenu Portugala da će se javno izviniti zbog situacije.

Do toga, međutim, nije došlo.

Žezus je na konferenciji za medije govorio o Ronaldu kao o bilo kom drugom igraču i istakao da on donosi odluke o sastavu, što je, prema Aguirreovoj interpretaciji, dodatno razljutilo portugalskog kapitena.

- Ronaldo se oseća iznevereno od strane Žorža Žezusa - preneo je Agire.

Cristiano Ronaldo leaving the Portugal national team camp, this is sad to see 💔😢 pic.twitter.com/MR8Y5eioXn — Shed (@Shednotty) September 30, 2026

Ronaldo je potom, posle razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio da napusti kamp.

Sam fudbaler nije otkrio konkretan razlog zbog kojeg je otišao. U poruci objavljenoj na društvenim mrežama naveo je da će „u dogledno vreme“ portugalskoj javnosti saopštiti istinu o razlozima svog odlaska.

- Posle konferencije za novinare selektora reprezentacije i nakon razgovora sa predsednikom Portugalskog fudbalskog saveza, doneo sam odluku da napustim trening kamp reprezentacije. U dogledno vreme saopštiću Portugalcima istinu o razlozima koji su motivisali moj odlazak iz reprezentacije, kojoj sam uvek bio posvećen. Sada je vreme da poželim sreću Portugaliji i svim mojim saigračima - napisao je Ronaldo.

Ronaldo je prethodno počeo utakmicu protiv Velsa, dok je u pobedi Portugala nad Norveškom ostao na klupi. Prema dostupnim izveštajima, nije trenirao sa ekipom u ponedeljak i utorak, a portugalski savez nije saopštio da ima povredu ili fizički problem.

Selektor Žezus je u međuvremenu negirao da postoji sukob sa Ronaldom.

- Izgleda kao da je postojao problem između nas, ali nije bilo problema. Ja donosim odluke i svi to znaju - rekao je Žezus.

Ronaldo je rekorder Portugala sa 234 nastupa i 146 golova za nacionalni tim. Za reprezentaciju je debitovao još 2003. godine, a sa Portugalom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. i Ligu nacija 2019. i 2025. godine.