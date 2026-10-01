Jirgen Klop precrtao jednog igrača za meč sa Srbijom

Za mnoge je to iznenađenje

Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke, Jirgen Klop, doneo je odluku da sa konačnog spiska za večerašnji meč Lige nacija protiv Srbije (20.45) izostavi novajliju Feliksa Kajdela, objavljeno je na zvaničnom sajtu UEFA.

Vezista nemačkog drugoligaša Elversberga otpao je sa protokola zbog strogih propisa evropske kuće fudbala, prema kojima ekipa za meč može da prijavi najviše 23 fudbalera – 20 igrača u polju i tri golmana.

Klop je za ovaj reprezentativni prozor prvobitno pozvao 25 fudbalera. Međutim, defanzivac Niko Šloterbek se povredio (ligamenti skočnog zgloba), pa je nemački strateg morao da precrta još jedno ime kako bi ispunio kvotu. Izbor je pao na Kajdela, ali i pored toga Nemačka u sastavu ima čak osam potencijalnih debitanata.Ovo nije prvi put da Klop mora da prekobrojne ostavlja na tribinama. Na njegovom debiju protiv Holandije (1:1) van protokola je bio Bambase Konte iz Hofenhajma, koji je potom debitovao u porazu od Grčke (0:1).

Nemački mediji naglašavaju da je duel protiv „orlova“ od ogromne važnosti za novog selektora.

Srbija u Minhen stiže kao poslednjeplasirana u grupi bez pobede, ali i sam Klop večeras „mora“ da slavi – nijedan od njegovih 12 prethodnika na klupi reprezentacije Nemačke nije startovao mandat sa tri uzastopne utakmice bez trijumfa.

Nakon večerašnjeg meča sa Srbijom, selekciju Nemačke u nedelju (20.45) očekuje gostovanje Grčkoj u Solunu, na koje će Klop, prema najavama, povesti tačno 23 fudbalera bez dodatnih precrtavanja pred sam meč.