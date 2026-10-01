CEO SVET JE ZGROŽEN! UEFA ćuti nakon nezapamćene sramote u Prištini
Evropska fudbalska unija (UEFA) ponovo se našla na meti oštrih kritika javnosti zbog selektivne pravde i ćutanja na očigledno mešanje politike u sport.
Dok krovna fudbalska organizacija godinama unazad rigorozno kažnjava i najmanje političke parole na stadionima širom Balkana, najnovija dešavanja sa utakmice Lige nacija u Prištini prošla su potpuno neprimećeno kod disciplinskih organa iz Niona.
Na utakmici između selekcije takozvanog Kosova i Republike Irske viđene su sramne provokacije i otvoreno veličanje takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).
Fudbaleri domaće ekipe su se za meč zagrevali u majicama sa porukama podrške vojnim zapovednicima OVK koji su pred sudom u Hagu osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne za ratne zločine. Istovremeno, sa tribina stadiona "Fadil Vokri" grmeli su politički transparenti sa natpisima "UČK jedinstvo, sloboda, ponos".
Vrhunac skandala dogodio se u 83. minutu, kada je napadač domaće ekipe Vedat Murići postigao pobednički gol za 1:0. Umesto slavlja sa saigračima, on je otrčao ka tribinama kako bi javnosti pokazao majicu sa političkim porukama "Sloboda za oslobodioce" i „Ne u moje ime".
- Pobedu poklanjamo našim oslobodiocima i vođama OVK - izjavio je nakon meča Murići, inače saigrač srpskog fudbalera Ognjena Mimovića u Fenerbahčeu.
Javnost i sportski analitičari s pravom podsećaju na licemerje samog Murićija, koji je pre samo tri godine tražio prekid meča u Bukureštu i kaznu za Rumuniju jer su tamošnji navijači razvili transparent "Kosovo je Srbija", tvrdeći tada da "fudbal ne treba mešati sa politikom".
Danas, kada se sa tribina i terena veliča organizacija optužena za zločine, Murići i čelnici u Prištini nemaju problem sa političkim porukama.
Iz Niona za sada nema nikakvih signala da će UEFA pokrenuti disciplinski postupak. Ovo upadljivo ćutanje još jednom potvrđuje krajnju nedoslednost i dvostruke aršine UEFA-e, koja svesno zatvara oči pred ozbiljnim skandalima i političkim provokacijama na štetu sporta i zdravog razuma.
Preporučujemo
Nikola Jokić u ponoć dobio brutalno pojačanje!
01. 10. 2026. u 07:06
Evo gde i kada možete gledati meč Nemačka - Srbija u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 06:43
Teniski svet u neverici! Bio je najbolji na svetu , a sada pije 12 tableta dnevno
01. 10. 2026. u 06:33
ŠTA BI? Da li je Dušan Vlahović ovim potezom precrtao Srbiju?
01. 10. 2026. u 06:17 >> 08:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)