CEO SVET JE ZGROŽEN! UEFA ćuti nakon nezapamćene sramote u Prištini

Evropska fudbalska unija (UEFA) ponovo se našla na meti oštrih kritika javnosti zbog selektivne pravde i ćutanja na očigledno mešanje politike u sport.

ARMEND NIMANI / AFP / Profimedia

Dok krovna fudbalska organizacija godinama unazad rigorozno kažnjava i najmanje političke parole na stadionima širom Balkana, najnovija dešavanja sa utakmice Lige nacija u Prištini prošla su potpuno neprimećeno kod disciplinskih organa iz Niona.

Na utakmici između selekcije takozvanog Kosova i Republike Irske viđene su sramne provokacije i otvoreno veličanje takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Fudbaleri domaće ekipe su se za meč zagrevali u majicama sa porukama podrške vojnim zapovednicima OVK koji su pred sudom u Hagu osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne za ratne zločine. Istovremeno, sa tribina stadiona "Fadil Vokri" grmeli su politički transparenti sa natpisima "UČK jedinstvo, sloboda, ponos".

Vrhunac skandala dogodio se u 83. minutu, kada je napadač domaće ekipe Vedat Murići postigao pobednički gol za 1:0. Umesto slavlja sa saigračima, on je otrčao ka tribinama kako bi javnosti pokazao majicu sa političkim porukama "Sloboda za oslobodioce" i „Ne u moje ime".

- Pobedu poklanjamo našim oslobodiocima i vođama OVK - izjavio je nakon meča Murići, inače saigrač srpskog fudbalera Ognjena Mimovića u Fenerbahčeu.

Javnost i sportski analitičari s pravom podsećaju na licemerje samog Murićija, koji je pre samo tri godine tražio prekid meča u Bukureštu i kaznu za Rumuniju jer su tamošnji navijači razvili transparent "Kosovo je Srbija", tvrdeći tada da "fudbal ne treba mešati sa politikom".

Danas, kada se sa tribina i terena veliča organizacija optužena za zločine, Murići i čelnici u Prištini nemaju problem sa političkim porukama.

Iz Niona za sada nema nikakvih signala da će UEFA pokrenuti disciplinski postupak. Ovo upadljivo ćutanje još jednom potvrđuje krajnju nedoslednost i dvostruke aršine UEFA-e, koja svesno zatvara oči pred ozbiljnim skandalima i političkim provokacijama na štetu sporta i zdravog razuma.



