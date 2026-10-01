Bivši reprezentativac Srbije se oglasio o meču sa Nemačkom, pričao je samo o jednom čoveku

Donekle i očekivano...

Foto: Martin Hoffmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši reprezentativac Srbije i dugogodišnji učenik Jirgena Klopa, Neven Subotić, poslao je jasnu i direktnu poruku fudbalerima Nemačke, upozorivši ih da ih stara slava i velika imena neće spasiti pod vođstvom novog selektora.

Subotić, koji je sa Klopom sarađivao u Majncu i Borusiji iz Dortmunda, odlično poznaje mentalitet trofejnog stručnjaka. U autorskom tekstu za nemački „Kiker“, bivši štoper „orlova“ otkrio je šta čeka „pancere“.

– Upozorio bih iskusne i etablirane igrače da im njihovo veliko ime neće mnogo vredeti kod Klopa – poručio je Subotić bez uvijanja.

On se prisetio kako je nemački strateg gradio šampionski Dortmund, bez obzira na status pojedinih fudbalera.

– Klop je svojevremeno u Dortmundu bez razmišljanja precrtavao vrhunske igrače ako bi, po njegovom mišljenju, narušavali timsku hemiju ili ako nisu želeli i mogli da sprovedu fudbal kakav je on zamislio. To je radio bez obzira na to kako bi javnost ili ljudi oko kluba reagovali. Ima čvrstu kičmu, gradi jasnu strukturu i u tome je ekstremno dosledan. To je jedna od njegovih najvećih snaga – istakao je nekadašnji reprezentativac Srbije.

Subotić naglašava da kod Klopa postoje samo tri zakona: intenzitet, disciplina i tim ispred pojedinca.

– Za njega se računa samo učinak. Intenzitet koji donesete na teren. Doslednost kojom ispunjavate plan igre. I jak timski duh. Kod njega nema 'soliranja', već morate u potpunosti da se stavite u službu ekipe.

Ipak, Neven smatra da je Klopov dolazak najveća moguća prilika za povratak Nemačke u sam svetski vrh.

– Za neke zvezde ovo će biti ogroman izazov, ali za Nemačku predstavlja fantastičnu priliku. Ako nacionalni tim postane prava Klopova ekipa – telom i dušom – sa njegovom filozofijom možete pobediti bilo koga na planeti, bez obzira na loš teren ili kvalitet rivala.

Na kraju, Subotić je imao poseban savet za mlade snage i debitante u reprezentaciji:

– Uživajte, dajte sve od sebe, slušajte šta traži od vas i radite to svim srcem. Ako pogrešite – samo nastavite dalje! Klop prati te detalje. Njemu je način na koji reagujete na sopstvenu grešku izuzetno važan jer to pokazuje karakter – zaključio je Subotić.