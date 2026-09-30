S JEDNE STRANE NASILJE, SA DRUGE UJEDINJENA SRBIJA: I dok blokaderi propagiraju mržnju, Vučić poručuje "mi u njima ne vidimo neprijatelje"
I DOK "studentska lista" i njen nosilac Ilija Srdanović sve vreme propagiraju nasilje i mržnju, Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", poručuje da oni u njima ne vide neprijatelje, već ljude.
Sinoć su u Novom Sadu zabeležene jezive scene nasilja, kada je blokader krvnički udario pesnicom u glavu aktivistkinju SNS-a Ljiljanu Cvejtković.
Vučić je poručio da u blokaderima ne vide neprijatelje.
- Mi u njima vidimo ljude, mi u njima ne vidimo neprijatelje, kao što oni vide u nama. Mi samo hoćemo da obezbedimo sigurnu budućnost za našu decu - kazao je jutros Aleksandar Vučić.
Podsetimo, nakon što je Ilija Srdanović sinoć prišao pristalicama "Ujedinjene Srbije" kako bi ih provocirao, nastao je opšti haos zbog kog je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila svirep udarac od strane blokadera.
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