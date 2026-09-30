JASNA PORUKA VUČIĆA BLOKADERIMA: Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom da udara ženu u glavu!
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom posete Donjoj Kamenici pričao o aktuelnim dešavanjima i najnovijem nasilju blokadera.
- Danas ću neplanirano da odem do Niša da podsetim Denisa Stojanovića, teško porveđenog samo zato što je kao pristojan aktivista povređen. U bilo kom nasilju molim vas nemojte da učestvujete. Oni pokazuju nervozu i to će biti sve veće. Govorili su ljidima da će lako da pobede, da smo mi kreteni, budale, krezubi ovakvi onakvi.. Kako se vreme istine približava postaju nevroznijii i praivće probleme svuda. Sinoć je jedan magarac udario ženu u lice. Šta mora da bude u vašoj glavi da onako udarite ženu. Šta se dogodilo sa vašiom glavom? Ko je uticao na to da ljudskih emocija više nema. Mi njih moramo da doživljavano kao sestre i braću, kao ljude i ne mrzimo ih kao šti oni mrze.. Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom da udara ženu u glavu, a oni to traže. Mi to nećemo da prihvatimo... Mi hoćemo mir i stabilnost ne rušenje. Onaj ko je u stanju da tuče ženu on je u stanju da uradi šta god hoćete i protiv države... Pokušali su da okrenu decu protv roditelja, baka i deka, da uruše vrednosti i na kraju zahvaljjući vama nisu uspeli. Naše je da da pokažemo šta su rezultati - rekao je Vučić.
NApominje da je drugoj strani ponuđen dijalog i debata.
- Oni kažu ne. Imaćete i dvoje protiv Vučić, ali neće... Ja neću da pobednim jer su oni glupi... - navodi on te dodaje:
- Kao kiša oko Kragujveca će sve priče da raspredaju, samo neće konrketno reći - rekao je Vučić.
Kaže da se nama potrebno da zno ko su ljudi koji odlučuju.
- Kad sa mnom razgovarate zname da ja odlučujem o tome, nikakav plenum, niko iza zidova koga i ne poznajete. Oni hoće da se ništa ne pitaju oni koji su na funkcijama jer je plenum rekao drugačije, da nam vrate '46. još samo Goli otok da organizuju i da završe - rekao je Vučić.
Kaže da oni ne idu na debate jer nemaju odgovor i da neće da ih daju čak i tamo gde ih imaju, jer su oni suprotni od očekivanja naroda.
- Bilo je tu dobrih ljudi na početku... Danas ljudi vide da je ta politika potpuno drugačija od onoga što su očekivali. Zato vas molim da to govorite svima i da ljudi razmisle o o tom što sam rekao i onda donesu odluku - rekao je on i još jednom napomenuo da narod ne treba da se brine o tome šta će se desiti 25. oktobra.
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