VELIKI OKTOBARSKI HOROSKOP: Mars diže tenzije, Venera vraća prošlost - šta čeka vaš znak?

NA ulasku u oktobar Sunce je u znaku Vage, Merkur i Venera u znaku Škorpije. Retrogradni Pluton je u Vodoliji, a retrogradni Neptun i Saturn u znaku Ovna. Mesec i retro Uran su u Blizancima, Mars i Jupiter u znaku Lava.

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Početak meseca, što znači i celokupan oktobar obeležava energija Marsa u znaku Lava koji je u kvadratnom aspektu sa Merkurom i Venerom (prvo stacionarnom, pa onda retrogradnom) iz znaka Škorpije, kao i u aspektu opozicije sa retro Plutonom iz Vodolije. Ovo je energija koja diže agresivnost na kvadrat i dovodi do sukoba – u poslovnom, emotivnom ili bilo kom drugom sektoru, ali onaj vid sukoba gde je dosta toga preuveličano, previše dramatično, prenaglašeno, gde jako puno "rade" sujete i povređen ponos. Ovo je period koji je izuzetno nepovoljan za saobraćaj i za iole normalnu komunikaciju, jer je teško pronaći sagovornika koji je uravnotežen, koji čuje onog preko puta sebe i koji ne galami za svaku glupost. Period koji može doneti povrede i svakako period u kojem treba obratiti više pažnje na mlađu populaciju i na dame – jer je energija usmerena protiv njih i lako ih “kači”.

Trećeg oktobra Venera kreće retrogradnim hodom u znaku Škorpije, a 25. oktobra će se vratiti u znak Vage. Sve što se vezuje za ljubav, za materijalnu stranu života, sve što se vezuje za uživanje i zadovoljstvo, svaki vid vrednosti – sada dolazi na preispitivanje. Kvadrati sa Marsom i sa Plutonom dodatno će "zabiberiti" ovu Venerinu retrogradnost, dodajući elemente posesivnosti, ljubomore, opsesivnosti, fatalnosti, pokušaja kontrole i sukoba volja u svim vidovima odnosa – naročito emotivnim. Novi emotivni počeci su obojeni jakim strastima, ali i već poznatim elementima, pa je itekako moguće da se sada kačimo za iste emotivne obrasce. Naravno, sada i prošlost dolazi po svoje – da nas uznemiri, potrese, prodrma, ne da nam donese zadovoljstvo, mir i stabilnost.

Desetog oktobra imamo mlad Mesec u znaku Vage. On bi, je l' da – trebao da donese nov početak u odnosima, saradnjama, diplomatiji, međuljudskom balansu – ali ništa od ta posla nema. Jer, vladarka mladog Meseca je ona gorespomenuta Venera, oštećena i slabom pozicijom u Škorpiji, i retrogradnošću i aspektima sa violentnim planetama – pa ti novi počeci nikako ne mirišu na jednostavno. A može i – novi počeci novih komplikacija u odnosima, partnerstvima, saradnjama, dogovorima.

Foto: Deposit/ Shad.off

Šesnaestog oktobra Pluton u znaku Vodolije kreće direktnim hodom, dok istovremeno imamo egzaktan trigon Marsa iz Lava sa Saturnom iz Ovna – ovo je pokazatelj da u drugoj polovini meseca dosta intenzivnije i odlučnije hvatamo pravac, da se naša energija stabilizuje i istovremeno jača.

Dvadeset i trećeg oktobra Sunce prelazi u znak Škorpije. Pripadnicima ovog znaka slede rođendani, a mi ostali ulazimo u centralni deo jeseni, u period koji donosi najdublje transformacije i najintenzivnija dešavanja.

Odmah dan kasnije, 24. oktobra – Merkur kreće retrogradno u znaku Škorpije. Svima su nam više ili manje poznati efekti retrogradnog Merkura (kašnjenja, ponavljanja, greške, propusti, problemi sa dokumentacijom, gubljenje sitnica, rasulo u saobraćaju (misli se i na internet saobraćaj)), ali ovaj retrogradni Merkur je dodatno u kvadratu sa Marsom iz Lava (čak donekle i sa Jupiterom iz Lava) – pa je ovo ponavljanje konfliktnih situacija, impulsivnost u komunikaciji, kao i ponovno otvaranje onih pitanja za koja smo mislili da smo ih ostavili iza sebe.

Dvadeset i šestog oktobra imamo pun Mesec u znaku Bika u kvadratnom aspektu sa Plutonom (istovremeno je i Sunce iz znaka Škorpije u kvadratu sa ovom planetom). Ovo je kulminacija borbe za ono što nama predstavlja vrednost, za ono što smatramo svojim – bilo da je u pitanju materijalno, emotivno ili nešto drugo. Do kraja oktobra nas čekaju dani intenziteta, preokreta, dani povišene i prilično borbene energije.

OVAN

Foto: Depositphotos/fredmantel

S obzirom na to da ćete i voljena osoba i vi biti pod pritiskom tokom većeg dela oktobra (taj pritisak može ići kroz posao, kroz finansije ili kroz neki drugi vid obaveza) – nije ni čudno što se u vašem odnosu mogu pojačati nemiri. Te nemire mogu doneti pitanja iz prošlosti koja su ostala nerešena, ali u nekim slučajevima može doći i do porasta sumnjičavosti, čak i pokušaja kontrole. Stabilni parovi će, ovaj nešto truckaviji period prevazići sa više razumevanja i strpljivosti, a sa manje isključivosti i tvrdoglavosti. No, one veze koje su već neko vreme poprilično oštećene – sada mogu biti ozbiljnije oslabljene, pa čak može doći i do odvajanja. I zauzeti i slobodni Ovnovi bi trebali da izbegavaju emotivne "povratnike" – jer su oni nešto što vam može doneti euforiju na kratko, a glavobolju na dugo. Upozorenje bi stajalo čak i za nove ljubavi – jer ovaj period ne može da vam donese ništa jednostavno, već samo priče koje će vam zakomplikovati život. No, pošto ljubav ne bira vreme i mesto – ja moram primetiti da će se emotivne prilike svakako pojavljivati i da vi vrlo snažno možete odreagovati na neku od njih. Poslovno, sektor finansija je prilično nestabilan tokom celog oktobra – pa oprezno sa ulaganjima i sa različitim finansijskim potezima, a mogli biste malo da zakočite i sa troškovima. Poslovna dešavanja neće ići onom brzinom koju vi priželjkujete, a svakako očekujte i opstrukcije od nekih saradnika i povremeno lošiju komunikaciju.

BIK

Foto: Depositphotos/fredmantel

Da li ćete partner i vi lagano prošetati kroz oktobar ili ćete pak koračati trnovitim i džombastim putem – zavisiće od kvaliteta i stabilnosti vas dvoje kao pojedinaca, ali i vašeg odnosa. Jer, definitivno će vaša emotivna priča biti na nekoj vrsti ispita, a isto tako – i vi ćete biti u fazi jakog unutrašnjeg preispitivanja. Naime, vaša vladarka ide retrogradnim hodom baš kroz polje partnerstava, što vama daje jedan dubinski pogled u samu suštinu vaše veze, ali istovremeno budi i mnogobrojna pitanja – to mogu biti pitanja vernosti, pitanja koliko ste zadovoljni i ispunjeni u odnosu, pitanja na koja nikada niste dobili odgovore od partnera ili koja su ostala da "vise u vazduhu". Vrlo lako može da se dogodi da jedan od uzroka za sva ova preispitivanja leži u porodičnom sektoru – vašem ili partnerovom. Kod onih koji su u braku ili žive zajedno – potrebno je mnogo više strpljenja u komunikaciji nego inače. Što se slobodnih tiče – ili komplikovana prošlost ili komplikovani noviteti. Komplikacije u svakom slučaju ne mogu da vas zaobiđu. Ili pak vi nećete želeti da zaobiđete njih. Poslovno – dosta otežanja u svakodnevici, ili su na red došle izuzetno zahtevne obaveze ili nemate pravu podršku od strane kolega i saradnika. Svakako, ovo će biti zahtevni i teški ljudi sa kojima nije baš lako uspostaviti pravu komunikaciju. Ceo mesec donosi poteškoće u dogovorima, potencijalna kašnjenja i propuste, zahtevniji odnos sa nadređenima.

BLIZANCI

Foto: Depositphotos/fredmantel

Kako oktobar bude odmicao, vi ćete sve češće postavljati sebi pitanje – Radi li ovde još neko ili samo postojim ja? Jer, nekako ispada da će se sve poslovne obaveze prelamati preko vas, vi ćete biti "devojka za sve", ona osoba koju cimaju i za krupnice, ali i za one najmanje sitnice. Naravno da će se ovo odraziti i na kvalitet vašeg rada – pa su od ulaska u drugi deo meseca moguća češća kašnjenja ili pogreške – jer, dok se vi bavite tuđim obavezama – vaše stoje. U svakom slučaju – oktobar je poslovno dosta zahtevan za vas, jer traži vaše konstantno angažovanje, posvećenost i fokusiranost na sve. Vaša energija, volja i motiv nisu upitni – ali nije upitno ni to da će ovaj mesec crpeti vaše mentalne i fizičke snage. Emotivno – pa, mesec u kojem će strasti biti prilično jake. E sad, od vas dvoje zavisi da li ćete se strasno voleti ili strasno svađati – a deluje da će obe opcije biti na dnevnom redu. Tenzija može da kreće zbog promena u planovima, zbog manjka zajedničkog vremena, zbog vašeg zaboravljanja nekih bitnih datuma ili obećanja, a može da krene i zbog ljubomore (pogotovo ako se neke "sumnjive" situacije ponavljaju). Partner će pričati mnogo i svaki čas držati monologe, a vi ćete izigravati ćutologa jer vam neće biti do istih priča ponovljenih po stopedeseti put. Slobodni – emotivne prilike će se vrteti oko vas, a sada može da se ponovo pojavi i neka stara simpatija. Drugi deo meseca je prilično dobar za ljubavne aktivnosti.

RAK

Foto: Depositphotos/fredmantel

Neki ljudi sa kojima ste se radovali, neki ljudi sa kojima ste se smejali, neki ljudi sa kojima ste uživali ili putovali, neki ljudi koje ste simpatisali ili čak možda i voleli – mogu vas tokom oktobra ponovo podsetiti na sebe. Da, retrogradna Venera i retrogradni Merkur šetaće kroz znak Škorpije, koje predstavlja vaše polje ljubavi, ali i polje uživanja, zadovoljstva, zabave, odmora. U svakom slučaju, sada se može vratiti neko ko vam je bio vredan i važan – a da li će to biti samo kao podsetnik, kratkotrajni susret ili nešto više od toga – to ćemo morati da sačekamo da vreme pokaže. Slobodnima će oktobar doneti dah sentimentalnosti i mirisati na prošlost. Čak i ako se pojave nove ljubavi i nove simpatije. Kod zauzetih Rakova je najbitnije da ćete partner i vi imati odličnu komunikaciju. Čak i kada dođu na dnevni red komplikovana pitanja, čak i kada dođu na dnevni red teme na kojima ste se ranije saplitali i niste uspeli da ih okončate na pravi način, čak i kada se naljutite jedno na drugo. Čak i u onim momentima kada oboje rešite da zaćutite – razumećete se pogledom. Poslovno – sve što se vezuje za posao, za vaš status i za vaše planove će ići sporo i na gurku. Sada je moguće ići napred samo malim koracima i biti spreman da se prilagođavamo novonastalim okolnostima u hodu. Neplanirane poteškoće u dogovorima. Finansijski sektor je opterećen troškovima – nije trenutak za dodatna zaduživanja, kredite ili pozajmice.

LAV

Foto: Depositphotos/fredmantel

Odgovornost i zajednički ciljevi vas spajaju, a razdvaja vas obostrana tvrdoglavost i potreba da imate poslednju reč na bilo koju temu. Za oboje bi bilo dobro da što pre prihvatite da u vezi treba da bude što više "MI", a što manje "JA" faktora. Vođstvo i inicijativa jesu poželjni, ali samo ako nisu nametnuti, već dogovorni. Jedna od stavki koje će vas posebno iritirati jeste sve što se vezuje za dom (ukoliko živite zajedno), za partnerovu ili vašu porodicu. Jake strasti koje trenutno struje između vas dvoje mogu donekle ublažiti negativnosti i tenziju – ali nisu rešenje za sve. Potrebno je da oboje naučite vrednost kompromisa i dogovora – da biste lakše stigli do ostvarenja zajedničkih planova, od onih najsitnijih do onih najkrupnijih. Slobodni Lavovi – sada možete osvojiti koga god želite, nije u tome problem – bilo da su u pitanju stari znanci ili nove ljubavi. Ipak, nešto što na prvi pogled deluje kao vanredno zanimljivo, opijajuće i zanosno – može u sebi kriti komplikacije i zamke koje sada ne vidite. Poslovno – sa jedne strane, kao da ste se probudili u potpunosti i uključili motore na punu brzinu. Vaša volja, energija, polet i snaga, kao i ambicija – su na vrhuncu. Ipak, sve ovo ne znači da je pred vama jednostavan mesec, naprotiv. Ovo je period koji donosi zahtevnost na dnevnom nivou, kao i situacije i ljude koji vas dosta usporavaju. Nije problem u vašem načinu rada, već u okolnostima koje trenutno nisu baš na vašoj strani.

DEVICA

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovo je mesec koji će donositi i sitnije i krupnije trzavice u partnerskim odnosima. Nervoza je povišena kod oboje – pod pritiskom ste obaveza i razvučeni na više strana, pa je lakše odreagovati na nešto što bi nam inače u potpunosti prošlo "ispod radara". Takođe, vi možete imati neke čudne faze u kojima ćete biti skloni da se uvučete u ćutanje i da očekujete da vam voljena osoba čita misli – pa je otvorena komunikacija na bilo koju temu sada prioritet u odnosu sa voljenom osobom. Ne gomilajte nezadovoljstvo (bilo da postoji razlog za njega ili ne), već razgovarajte – ali izbegavajte ono čemu ste inače skloni – preterani kriticizam, oštrinu i sarkazam, jer to neće doprineti rešenjima. Sa nešto više truda i sa spremnošću da se i prijatne i neprijatne teme iznesu na dnevni red – neuporedivo lakše ćete proći kroz oktobar. Slobodni – može doći do kontakta ili susreta sa osobom koju jako dugo priželjkujete da vidite. Ovo jeste mesec povratnika i starih simpatija, ali i mesec u kojem vas jake strasti mogu uvući u priču za koju ste svesni da je do maksimuma komplikovana. Poslovno – ovo je period u kojem često treba proveravati sebe – jer će se greške lako potkradati. A greške vas vuku i u kašnjenja. Takođe – možete se zapetljati u neka papirološka ili administrativna pitanja, ali isto tako i odraditi nešto što jako dugo odlažete. U dogovorima i komunikaciji sa saradnicima mogući su povremeni bagovi.

VAGA

Foto: Depositphotos/fredmantel

Glavna tema ovog meseca jesu odnosi – poslovni, emotivni, prijateljski ili neki drugi – suština je da vas ti odnosi ili prate duže vreme ili su vam važni. Jer, deluje kao da je ovo mesec u kojem se odvaja žito od kukolja – ostaje ono što valja, ono što ste prerasli počinje da otpada od vas. Da li je neko od vaših prijatelja vredan poverenja i truda ili ne, to procenite sami – a mi ćemo se baviti poslovnim i emotivnim relacijama. Emotivno – i sami ste svesni da su zajednički život ili ozbiljna veza daleko od bajke. Šta više – vrlo često je potrebno odricanje, odgovornost, kompromisi – i dokle god toga ima sa obe strane, guramo dalje. Ipak, dođu tako neki periodi kada počnemo da "vagamo" – šta dajemo, koliko dobijamo, koliko je druga strana vredna nama a koliko mi njoj. E, vi ste u jednom od takvih perioda. Tamo gde postoji znak jednakosti, iako oktobar donosi zahtevnost i potrebu za više truda – voljena osoba i vi ćete zajedničkim snagama prevazići svaku prepreku. Tamo gde postoji disbalans – vreme je da se pokuša da se nešto popravi. Ili da se jednostavno – pogleda realnosti u oči. Prilično slična situacija je i u poslovnim odnosima – ukoliko se osećate nezadovoljno, necenjeno, gurnuto u stranu ili finansijski oštećeno – određene odluke mogu početi da se formiraju u vama. Sa njima ne žurite, sačekajte pravi trenutak. Slobodni – mnoštvo i novih i starih ljubavnih prilika. Mudrost je umeti izabrati da li je nešto za nas.

ŠKORPIJA

Foto: Depositphotos/fredmantel

Prvo retrogradna Venera, a potom i retrogradni Merkur u vašem znaku – kao da vas vraćaju korak unazad, kao da traže da stavite fokus na ono što je vama potrebno, na ono što vi želite. Kada Sunce uđe u vaš znak u trećoj dekadi oktobra bićete spremni na neke važne i bitne promene, bez obzira da li se one vezuju lično za vas ili za emotivni, poslovni, prijateljski ili neki drugi sektor. Emotivno – ne možemo baš reći da je između voljene osobe i vas jednostavna situacija tokom oktobra. Kao da se sudarate po nekim pitanjima. Pitanja vernosti, iskrenosti, poverenja, posesivnosti, zahtevnosti, pitanja koliko ko posvećuje vremena i truda – itekako mogu dolaziti na dnevni red. I neće ih biti lako rešiti, pogotovo ako se u vašem odnosu neke teme ponavljaju i nikada ne zatvore istinski, do kraja. I u stabilnim odnosima može biti dešavanja koja na kratko vreme u prvi plan stave tvrdoglavost ili neki vid tenzije – ali zrelost i otvorena komunikacija rešavaju situaciju. Slobodni neće imati problem da primete i budu primećeni. Doduše, "primetiće" vas i prošlost – pa nemojte da se iznenadite ponavljanju nekih situacija. Sa jedne strane, ovaj mesec donosi visoku ljubavnu intenzivnost, ali sa druge strane donosi i glavobolju, jer bilo stare ili nove priče – donose strast, ali i komplikuju život. Poslovno – obaveze, okolnosti, saradnici – svi pritiskaju i zahtevaju. Da ste sada u centru dešavanja, jeste. Ako se ne organizujete dobro – brljaćete i grešiti.

STRELAC

Foto: Depositphotos/fredmantel

Slobodnima je oktobar u velikoj meri blagonaklon – za sticanje novih prijateljstava, za povratak u vaš život nekih osoba sa kojima su konekcije prekinute, a sa kojima ste se ranije jako lepo družili, za putovanja, uživanja, izlaske i zabavu. Što se baš potencijala za ljubav tiče, tu već stvari nisu toliko dinamične – ili emotivnih prilika po vašoj meri neće biti, ili će se dešavati varnice sa osobama za koje znate da sa njima teško da možete graditi nešto ozbiljnije (zauzete osobe, osobe koje žive daleko od vas, osobe koje vas podsećaju na bivše ljubavi/greške). Zauzeti će imati nešto manje vremena jedno za drugo zbog obostranih povećanih obaveza – što može u nekim momentima probuditi osećaj nesigurnosti, preispitivanja, sumnjičavosti. Komunikacija sa voljenom osobom je pomalo čudna – zadržavate se na površnim temama, a izbegavate one koje su osetljive i gomilate tenziju u sebi sve u želji da ne narušite stabilnost vašeg odnosa. Taj nagomilani unutrašnji pritisak može u poslednjoj dekadi meseca dovesti i do varnica, čak i rasprava između vas dvoje. Poslovno – dosta toga funkcioniše dobro u ovom sektoru – čak se može dogoditi da vam se otvore i neke nove poslovne prilike. Imate velike planove i dobre ideje – ali je malo verovatno da one mogu zaživeti tokom oktobra. Ovaj mesec shvatite kao pripremni period za ono što dolazi tokom zimskih meseci. Povremeno naporna i opterećujuća komunikacija sa saradnicima.

JARAC

Foto: Depositphotos/fredmantel

Pored posla – i porodični sektor je i dalje najvećim delom na vama. Ne možda više u varijanti da morate iz dana u dan da trčite i da se nervirate da biste sve rešili, svima izašli u susret, sve konce pohvatali – ali svakako kao jedan vid odgovornosti koji nosite na leđima. Odnos sa emotivnim partnerom ide laganije u odnosu na protekli period – neuporedivo je manje momenata koji vas opterećuju, a više je onih opuštenih, uklapajućih, podržavajućih. Za ovakvo funkcionisanje je zaslužna i sada znatno bolja komunikacija sa voljenom osobom – razumete se taman kako treba, a neki eventualni bagovi ili napeti momenti biće prisutni samo tokom poslednje dekade oktobra. Mladi parovi koji imaju velike zajedničke planove ipak će morati da prihvate sporiji tempo ostvarenja ili da ih prolongiraju za mesece koji su ispred nas. Slobodni su tokom oktobra znatno aktivniji – ima više nego dovoljno prostora za druženja i zabavu, pa možda čak i za kraće putovanje. Venera, planeta koja vlada vašim poljem ljubavi, u retrogradnoj fazi je – što ukazuje na ponovljena iskustva na emotivnom planu. Ovo ne označava automatski povratak bivših simpatija i ljubavi (mada je i to moguće), već može ukazati i na neki vid ponavljanja emotivnih obrazaca. Poslovno – jake obaveze i velika odgovornost su nešto što ne može da vas zaobiđe. No, vi ste tokom oktobra dosta stabilni, povlačite dobre poteze i imate kvalitetnu komunikaciju sa saradnicima i šefovima.

VODOLIJA

Foto: Depositphotos/fredmantel

Iako ste se dinamike u svim sektorima poprilično nagledali u proteklom periodu – izgleda da ni na dalje ona neće moći da vas mimoiđe. Odnos sa emotivnim partnerom će vam zadavati dosta glavobolje – nećete imati dovoljno zajedničkog vremena, biće vam teško da se uklopite zbog obostranih obaveza, lako će se buditi ljubomora i posesivnost. Još ako se na sve ovo umešaju i situacije vezane za porodični sektor kod partnera ili kod vas – zbrka će biti kompletna. Sve ovo može proizvoditi napetost, teranje inata, obostranu tvrdoglavost – a povremeno – čak i prilično žučne rasprave. Svakako, ovo nije vreme da kao par donosite značajnije odluke – jer nećete biti u stanju da ih sprovedete (u prevodu – ako vam padne na pamet da prekidate ili da se odvajate – to će biti samo na kratak rok, dok se tenzije i strasti ne smire). Slobodni – emotivne prilike sada mogu ići preko poslovnog segmenta ili preko vašeg društvenog kruga. Čak postoji i opcija obnove nekih kontakata i priča – malo je verovatno da bi se to ustalilo, ali ako vam je baš gušt – a vi pokušajte. Svakako, oktobar baš i nije jednostavan za ljubav – jer ili vraća komplikovane stare ljubavi ili vam postavlja zamku komplikovanih novih emocija. Poslovno – tokom celog meseca previranja, krize, situacije oko kojih morate da lupate glavu. Naporni saradnici, teška komunikacija i dosta toga što vas iritira na dnevnom nivou. Veće oscilacije u finansijskom sektoru.

RIBE

Foto: Depositphotos/fredmantel

Oktobar vam neće biti dosadan nimalo, štaviše – verovatno je da ćete u nekim momentima poželeti da se, za promenu – makar jedan dan ne dešava ništa. Da možete da se fizički i mentalno odmorite i resetujete. I Jupiter i Mars su u vašem polju svakodnevnih aktivnosti – pa ćete se kroz oktobar natrčati i najuriti na sve strane. No, mora se priznati da ćete dosta toga i više nego uspešno obaviti – umoriti se u procesu svakako, ali biti zadovoljni rezultatima. Iz svega navedenog, jasno vam je da je poslovni sektor istovremeno jak i kvalitetan u ovom periodu. A deluje kao da ćete se i finansijski poprilično ovajditi – što će vam dati osećaj stabilnosti i pored izrazitih troškova. Poslednja dekada meseca može biti dodatno izazovna po vas – jer tada ulazite u fazu kašnjenja, problema sa dokumentacijom, čudne komunikacije sa saradnicima koja dovodi do grešaka koje vam ometaju i onako klimavu organizaciju. Emotivno – partner i vi ćete klackati od strasti do nervoze i obrnuto. Voljena osoba vam itekako može zameriti što nemate dovoljno vremena za nju, a mogu se sa njene strane probuditi i jaka sumnjičavost i ljubomora. Pošto je ovo period kada bukvalno kradete zajedničke trenutke – makar gledajte da oni budu što kvalitetniji, kao i da komunikacija sa partnerom bude što otvorenija – da bi se predupredili potencijalni nesporazumi. Slobodni – ili "stara ljubav zaborava nema" ili pak naglavačko upadanje u nove ljubavne komplikacije.

(venerasapapilotnom.com)