ORLOVI URUČUJU OTKAZ KLOPU? Nemačka fudbalska reprezentacija na pragu obaranja crnog rekorda
Jirgen Klop u četvrtak u Minhenu protiv Srbije (20.45) ima priliku da upiše prvu pobedu na klupi Nemačke, ali bi u slučaju novog neuspeha mogao da postavi i negativan rekord.
Nemačka je u prva dva meča pod Klopovim vođstvom ostala bez pobede. Debi je završen remijem 1:1 sa Holandijom, dok je potom usledio iznenađujući poraz od Grčke rezultatom 0:1.
Ukoliko ni protiv Srbije ne stigne do trijumfa, Klop će postati prvi selektor Nemačke koji nije pobedio nijednu od svoje prve tri utakmice na klupi nacionalnog tima.
Pre njega su samo dvojica selektora morala da čekaju treći meč na prvu pobedu: Sep Herberger i Helmut Šen. Obojica su, međutim, u prva dva nastupa zabeležili po dva remija.
Herberger je ostao upisan u istoriju nemačkog fudbala kao selektor koji je 1954. godine odveo reprezentaciju do prve titule svetskog prvaka.
Njegova ekipa je u finalu Mundijala u Švajcarskoj savladala tadašnje velike favorite Mađare sa 3:2, u meču koji je ostao poznat kao "čudo u Bernu".
Šen je, s druge strane, i dalje jedini selektor koji je sa Nemačkom osvojio i evropsku i svetsku titulu.
Sa reprezentacijom je bio prvak Evrope 1972. godine, a dve godine kasnije i sveta na Mundijalu u Zapadnoj Nemačkoj.
Kada je reč o idealnom početku mandata, samo trojica od prethodnih 12 selektora Nemačke (da, Nemačka je u celoj istoriji imala samo 12 selektora, plus 58 utakmica sa selektorskom komisijom na čelu) uspela su da ostvare pobede u sva prva tri meča – Rudi Feler, Joakim Lev i Hansi Flik.
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