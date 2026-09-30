Orlovi odradili trening pred Nemačku: Stefan Gudelj priključen A timu
Reprezentacija Srbije odradila je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi zvanični trening pred utakmicu protiv Nemačke u UEFA Ligi nacija.
Kako se navodi na sajtu FSS, posle Ognjena Mimovića, selektor Srbije Veljko Paunović odlučio je da prekomanduje i Stefana Gudelja iz mlade u A reprezentaciju.
Reprezentacija Srbije u popodnevnim časovima putuje za Minhen, gde će sutra od 20.45 časova igrati protiv Nemačke.
Srbija je u prva dva kola Lige nacije zabeležila dva poraza od Grčke (1:2) i Holandije (1:2).
Nemačka je upisala remi protiv Holandije (1:1) i poraz od Grčke (0:1), a ako ni protiv naše reprezentacije ne ostvari trijumf, oboriće negativni rekord "manšafta".
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