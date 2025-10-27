NOVI HAOS U FUDBALU ZBOG KLAĐENJA! Fudbaski savez Turske pokreće istragu zbog sudija koji imaju kladioničarske naloge

Fudbaski savez Turske (FST) pokrenuće veliku i opsežnu istragu zbog ogromnog broja sudija u profesionalnim ligama koji imaju kladioničarske naloge, saopštio je danas predsednik FST Ibrahim Hadžiosmanoglu.

Foto: Shutterstock

Preliminarna istraga je pokazala da od aktivnih arbitara u svim profesionalnim ligama 371 od 571 sudija imaju kladioničarske naloge, a da se njih 152 redovno kladi.

"Kao federacija, počeli smo tako što smo čistili svoje dvorište. Među onima kod kojih je pronađeno da imaju kladioničarske naloge bilo je sedam vrhunskih sudija, 15 vrhunskih pomoćnika, 36 klasifikovanih sudija i 94 klasifikovana pomoćnika", rekao je

Hadžiosmanoglu na konferenciji za novinare u Istanbulu.

Predsednik FST je rekao da će disciplinski odbor odmah početi da preduzima mere.

"Biće upućeni disciplinskom odboru i suočiće se sa kaznama u skladu sa našim propisima", dodao je Hadžiosmanoglu.

Prema članu 57 disciplinskog kodeksa FST, oni koji budu proglašeni krivim za klađenje na fudbalske utakmice suočavaju se sa zabranama suđenja ili aktivnosti vezanih za fudbal u trajanju od tri meseca do godinu dana.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć