NOVI HAOS U FUDBALU ZBOG KLAĐENJA! Fudbaski savez Turske pokreće istragu zbog sudija koji imaju kladioničarske naloge
Fudbaski savez Turske (FST) pokrenuće veliku i opsežnu istragu zbog ogromnog broja sudija u profesionalnim ligama koji imaju kladioničarske naloge, saopštio je danas predsednik FST Ibrahim Hadžiosmanoglu.
Preliminarna istraga je pokazala da od aktivnih arbitara u svim profesionalnim ligama 371 od 571 sudija imaju kladioničarske naloge, a da se njih 152 redovno kladi.
"Kao federacija, počeli smo tako što smo čistili svoje dvorište. Među onima kod kojih je pronađeno da imaju kladioničarske naloge bilo je sedam vrhunskih sudija, 15 vrhunskih pomoćnika, 36 klasifikovanih sudija i 94 klasifikovana pomoćnika", rekao je
Hadžiosmanoglu na konferenciji za novinare u Istanbulu.
Predsednik FST je rekao da će disciplinski odbor odmah početi da preduzima mere.
"Biće upućeni disciplinskom odboru i suočiće se sa kaznama u skladu sa našim propisima", dodao je Hadžiosmanoglu.
Prema članu 57 disciplinskog kodeksa FST, oni koji budu proglašeni krivim za klađenje na fudbalske utakmice suočavaju se sa zabranama suđenja ili aktivnosti vezanih za fudbal u trajanju od tri meseca do godinu dana.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PALA ODLUKA! Evo ko će biti selektor Srbije u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
27. 10. 2025. u 12:54
FUDBALSKI SVET ZATEČEN! Ibrahimović igra za reprezentaciju lažne države Kosovo
27. 10. 2025. u 10:24
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!
Najnovije vesti iz tabora KK Partizan su prilično burne.
27. 10. 2025. u 18:08
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)