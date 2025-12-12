BIĆE BOLJI NA PROLEĆE: Starteg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković veruje da će crno-beli u nastavku sezone biti još jači
RUKOMETAŠI Partizana su pobedom u 13. kolu ARKUS lige nad Dinamom (29:26) stavili tačku na veoma uspešnu 2025. godinu. Crno-beli veruju da će u drugom delu sezone biti još bolji i uigraniji. U taboru šampiona Srbije hvale i Pančevce i očekuju žestoku borbu za titulu.
- Čestitam Dinamu na odličnoj partiji i na svemu što rade u tekućoj sezoni. Mislim da je ovo najtvrđi rezultat koji smo na Banjici imali sa bilo kojom ekipom, a znamo ko je sve dolazio ovde od početka sezone. To je samo potvrdilo da nam tim iz Pančeva iz nekog razloga nikako ne odgovara. To je draž u svemu ovome i potvrdilo se da će tri ekipe voditi bitku za titulu, to je fantastična stvar - naglašava trener Partizana Đorđe Ćirković.
Iskusni stručnjak je podvukao da su obe ekipe bile izmorene na kraju sezone i da je i domaćina i goste mučio virus:
- Mi smo jedini put bili u ovoj formaciji odbrane, tako da sam presrećan da je jesenji period završen. Što se tiče moje ekipe, potpuno sam siguran da ćemo izgledati drugačije u drugom delu. Zaista nas čeka najzanimljivije proleće u poslednjih deceniju i po kada je borba za trofeje u srpskom rukometu u pitanju.
TABELA: Vojvodina 24, Partizan 24, Dinamo 22, Dubočica 17...
Preporučujemo
"BILI SMO BOLjI, IZGUBILI SMO": Saša Obradović utučen nakon poraza od Partizana
12. 12. 2025. u 22:49
"JOŠ SE TRESEM..." Trener Partizana otvorio dušu nakon pobede nad Zvezdom
12. 12. 2025. u 22:41
VELIKA DRAMA U "VEČITOM DERBIJU": Partizan savladao Zvezdu nakon preokreta
12. 12. 2025. u 22:29 >> 22:29
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)