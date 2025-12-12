Ostali sportovi

BIĆE BOLJI NA PROLEĆE: Starteg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković veruje da će crno-beli u nastavku sezone biti još jači

Slobodan Krstović

12. 12. 2025. u 20:47

RUKOMETAŠI Partizana su pobedom u 13. kolu ARKUS lige nad Dinamom (29:26) stavili tačku na veoma uspešnu 2025. godinu. Crno-beli veruju da će u drugom delu sezone biti još bolji i uigraniji. U taboru šampiona Srbije hvale i Pančevce i očekuju žestoku borbu za titulu.

БИЋЕ БОЉИ НА ПРОЛЕЋЕ: Стартег рукометаша Партизана Ђорђе Ћирковић верује да ће црно-бели у наставку сезоне бити још јачи

Foto: Profimedia

- Čestitam Dinamu na odličnoj partiji i na svemu što rade u tekućoj sezoni. Mislim da je ovo najtvrđi rezultat koji smo na Banjici imali sa bilo kojom ekipom, a znamo ko je sve dolazio ovde od početka sezone. To je samo potvrdilo da nam tim iz Pančeva iz nekog razloga nikako ne odgovara. To je draž u svemu ovome i potvrdilo se da će tri ekipe voditi bitku za titulu, to je fantastična stvar - naglašava trener Partizana Đorđe Ćirković.

Iskusni stručnjak je podvukao da su obe ekipe bile izmorene na kraju sezone i da je i domaćina i goste mučio virus:

- Mi smo jedini put bili u ovoj formaciji odbrane, tako da sam presrećan da je jesenji period završen. Što se tiče moje ekipe, potpuno sam siguran da ćemo izgledati drugačije u drugom delu. Zaista nas čeka najzanimljivije proleće u poslednjih deceniju i po kada je borba za trofeje u srpskom rukometu u pitanju.

TABELA: Vojvodina 24, Partizan 24, Dinamo 22, Dubočica 17...

