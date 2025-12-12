MERC PRIZNAO: Vašington još nije uključen u pregovore EU o Ukrajini

ZEMLjE Evropske unije pokušavaju da uključe Sjedinjene Američke Države u svoje pregovore o mirovnom planu sa Kijevom, izjavio je nemački kancelar, a izveštava agencija DPA.

-Pokušavamo da uključimo američku vladu u pregovore koje vodimo međusobno, kao i sa ukrajinskom vladom i ukrajinskim predsednikom, rekao je Merc nakon sastanka sa Manfredom Veberom, predsednikom parlamentarne grupe Evropske narodne partije (ENP) u EU.

Prema Mercu, i dalje su potrebna značajna pojašnjenja u međunarodnim naporima da se osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Takođe je naglasio da je najvažniji element tih garancija „dugoročno jačanje ukrajinske vojske“.

-Spremni smo da damo svoj doprinos ovome. Amerikanci će takođe morati da doprinesu tome, dodao je zvaničnik.

Ranije je objavljeno da će Vladimir Zelenski 15. decembra otputovati u Berlin na poziv nemačkog kancelara, gde će, između ostalog, učestvovati u pregovorima u formatu evropske trojke. Trenutno nije poznato da li će prisustvovati predstavnik SAD.

