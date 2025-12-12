LEGENDARNI TRENER "BOCNUO" PARTIZAN: Govorio o favoritu u "večitom derbiju", pa pomenuo Žoca, Parkera, Brauna...

PARTIZAN i Zvezda igraju prvi derbi u sezoni i to u Evroligi, a pred duel je govorio i proslavljeni trener Vlade Đurović.

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Iako je poznato da Đurović više simpatiše Zvezdu, istakao je da je Partizan zbog domaćeg terena favorit, te da je zaigrao bolje nakon promene trenera.

- Mislim da je blagi favorit Partizan, ali to ne znači da će pobediti. Ima prednost navijača, imaće 19.000 svojih navijača i biće 1.000 zvezdaša. Imaju entuzijazam posle dve vezane pobede, ne znači to da treba svi da menjaju trenere, ali očigledno im je to donelo. Takođe, manje igrača nedostaje Partizanu, fali Karlik Džons, ali Zvezdi nedostaje više igrača - rekao je pa dodao:

- Moje mišljenje je da je Partizan bolji nego što pokazuje. Deluje mi je da su igrači kao što su Džabari Parker, Vašington i Braun igrači koji ne trpe preveliki autoritet kao što je bio Željko Obradović, ali bolje je nekada kada su takvi da ih pustite i doneće vam više koristi. Vašington neku utakmicu može i da izgubi, ali on je igrač koji u rukama ima 30 poena i može da donese seriju pobeda - istakao je Vlade Đurović.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?