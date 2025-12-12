"JOKIĆ MI JE NAJOMILJENIJI IGRAČ NA SVETU" Žoakim Noa izazvao delirijum u Areni

Gost na "večitom derbiju" bio je Žoakim Noa, nekadašnji centar Čikago Bulsa i reprezentacije Francuske govorio je za srpske medije.

FOTO: N. Skenderija

- Za mene nije važno da podržavam jedan ili drugi tim, ovde sam zbog Srbije i košarke. Znamo da je ovo veoma važna utakmica i tu smo da gledamo - počeo je Noa, a onda govorio o igračima koje poznaje:

- Znam Džabarija Parkera od kada je bio dete, poznajem Nika Kalatesa, njega sam nagovarao da dođe na univerzitet Florida, drago mi je što ću ga videti večeras.

Pohvalio je atmosferu.

- Nemam reči za ovo. Voleo bih da sam mogao da igram u Areni sa ovakvom energijom.

Za kraj, govorio je i o Nikoli Jokiću...

- To mi je omiljeni igrač na svetu, najviše njega volim da gledam i zapravo je teško gledati druge da budem iskren - zaključio je Noa.

