KAKVA PORUKA: Oglasio se Bogdan Bogdanović pred utakmicu Partizan - Crvena zvezda

12. 12. 2025. u 20:27

PARTIZAN i Crvena zvezda igraju prvi ovosezonski večiti derbi u Evroligi, a pred utakmicu se oglasio kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović.

Bivši košarkaš klub iz Humske se ostvatio kratku, ali jasnu poruku pred duel večitih rivala.

- Napred Partizan - napisao je član LA Klipersa na društvenoj mreži "X", uz emotikone crno i belo srce.

Podsetimo, utakmicu Partizan - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

