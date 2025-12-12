MUZIKA SVIH GENERACIJA: Tap 011 proslavlja tri decenije postojanja pesmom (FOTO)
GRUPA Tap 011 večeras u MTS dvorani održala je veliki solistički koncert i publiku podsetila na antologijske hitove.
Nastup su otvorili hitom "Lesi", a zatim su se ređali ostale pesme ove popularne grupe, kao što su: "Bunda", "Gaće", "Pekara" i mnogi drugi.
Prisutan narod je pevao zajedno uglas sa "Tapovcima", članovi grupe nisu krili zadovoljstvo što i posle toliko godina postojanja njihova pesma se "daleko čuje".
- Ovaj koncert će se razlikovati po tome što smo mi stariji - našalili su se Tapovci i nastavili:
- Razlika je bila i u pesmama koje smo odabrali, a i one su se razlikovale aranžmanski i muzički u odnosu na prethodna izvođenja. Hteli smo da bude zanimljivo da se mi zabavimo na bini, da zvuče veselije - istakao je Pera.
Nema sumnje da je ovo veče vanvremenske muzike ostalo upamćeno po dobroj energiji i pesmi.
