VISOKO NA RANG-LISTI: Tramp najuticajnija ličnost u evropskoj politici - Objasnio zašto ima toliku moć

AMERIČKI predsednik Donald Tramp proglašen je najuticajnijim političarem u Evropi na rang-listi "Klasa 2026" koja obuhvata 28 najmoćnijih ljudi u evropskoj politici, prema oceni briselskog portala Politiko.

Kako navodi portal, iako godišnja lista uključuje samo Evropljane, ove godine je napravljen izuzetak, budući da se "Trampova senka toliko nadvija nad evropskim prestonicama da su njegove odluke, ili ispadi, preoblikovale sve, od budžeta za odbranu do trgovinske politike i domaće politike".

Tramp je nedavno u intervjuu za Politiko izneo svoju teoriju o tome zašto ima toliku moć nad kontinentom.

- Evropa ne zna šta da radi. Žele da budu politički korektni, a to ih čini slabim - rekao je i ukazao je na imigraciju kao osnovni uzrok "propadanja" većine evropskih nacija.

Prvi meseci Trampovog drugog mandata postavili su ton za ono što je postala iscrpljujuća godina za evropske diplomate.

Njegovo javno flertovanje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom zapanjilo je čak i iskusne posmatrače.

Njegovo ponižavanje ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog pojačalo je strahove da se Vašington od saveznika pretvorio u antagonistu, navodi briselski portal.

Evropski lideri nervozno posmatraju situaciju, napominjući da je Tramp uputio reči podrške francuskoj konzervativnoj političarki Marin le Pen nakon njene osude za proneveru sredstava EU i da je produbio svoje prijateljstvo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Dok se i Francuska i Mađarska približavaju ključnim izborima, mogućnost američkog uticaja postala je stalna briga za mnoge u Briselu, piše Politiko.

Dominacija američkog predsednika preoblikovala je evropsku ekonomiju koliko i njenu diplomatiju i nalazi se "na vrhuncu", dok Evropa nije spremna da se odrekne američkog saveza, mada je počeo "tihi rad na izgradnji alternative".

Premijerka Danske Mete Frederiksen zauzela je drugo mesto dok je Kaja Kalas, šefica diplomatije Evropske unije i bivša premijerka Estonije, rangirana je na 16. mestu u godišnjem istraživanju portala o ličnostima koje će imati najveći uticaj na evropsku politiku u 2026. godini.

Nemački kancelar Fridrih Merc zauzima treće mesto, liderka Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen je četvrta, dok je Vladimir Putin na petom mestu.

Najdžel Faraž, populistički lider stranke Reform UK, nalazi se na šestom, a sledi ga predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, na sedmom.

Italijanska premijerka, Đorđa Meloni, je na devetom, premijer Velike Britanije Kir Starmer na desetom, predsednik Finske Aleksandar Stub, trinaesti, dok je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski na četrnaestom mestu.

Francuski predsednik Emanuel Makron je rangiran na devetnaestoj poziciji, što je prema oceni briselskog portala, "upečatljiva promena za lidera koji je nekada bio glavni evropski strateg".

Na dnu liste su između ostalih, vrhovni komandant NATO u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič, premijer Češke Andrej Babiš, predsednik Poljske Karol Navrocki, kao i bivši italijanski premijer i bivši predsednik Evropske centralne banke Mario Dragi.

