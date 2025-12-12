VIŠE će sarađivati sa Austrijom, Mađarskom, Italijom i Poljskom „sa ciljem distanciranja od Evropske Unije“.

Ovo se navodi, navodno, u opširnijoj verziji Nacionalne bezbednosne strategije SAD, koja je cirkulisala pre nego što objavljena zvanična verzija Bele Kuće. Ovu, navodno, opširniju verziju objavio je američki Difens uan (Defence One), specijalizovanom za američki odbrambeno-bezbednosni sektor, tvrdeći da je imao uvid u dokument u kome se predlaže da se SAD fokusiraju na određene zemlje Evrope kako bi ona „ponovo postala velika“.

Bela Kuća je, međutim, negirala da „postoji druga, alternativna, verzija, privatna ili tajna“. Portparolka Ana Keli tvrdi da je „američki predsednik stavio potpis na Strategiju o nacionalnoj bezbednosti, koja jasno nalaže Vladi SAD da sprovede principe i prioritete koje je definisao“. Naglasila je da „bilo koju drugu verzija iznose ljudi koji su daleko od predsednika koji...nemaju pojma o čemu pričaju“.

O postojanju duže verzije, međutim, za italijanski list „Korijere dela Sera“, svedoči Majkl Anton, bivši direktor za političko Planiranje državnog odelenja SAD, koji je u septembru podneo ostavku. On tvrdi da je dokument lično pročitao, citirajući da se u strategiji navodi da SAD „treba da podrže partije, pokrete, intelektualce i kulturne poslenike kojima je cilj suverenitet, očuvanje i obnova evropskog tradicionalnoig života...dok ostaju proamerički orijentisani“.

Stejt Department je ranije potvrdio „da ceni italijansku imigracionu politiku, ističući zabrinutost za poliitiku EU, jer je masovna migracija egzistencijalna pretnja zapadnoj civilizaciji i potkopava stabilnost ključnih saveznika“. Odgovarajući na pitanje lista „Korijere dela Sera“, portparol Stejt Departmenta je odgovorio da „postoji nekoliko vlada u Evropi koje su imale hrabrosti da ospore preovlađujući narativ, laži o radikalnom otvaranju granica, a premijerka Italije Đorđa Meloni je jedna od njih, zajedno sa premijerom Viktorom Orbanom i nekim prijataljima u Poljskoj.