TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BUBANJ POTOKA: Ima povređenih - Mnogi su zarobljeni u koloni

NA AUT-PUTU kod Bubanj potoka došlo je do velikog zastoja, a razlog je, po svemu sudeći, saobraćajna nesreća.

G.Šljivić

Mnogi su zarobljeni u koloni. Gužva počinje malo pre robne kuće, a do naplatne rampe se putuje više od 40 minuta. Gužva je u sve tri trake auto-puta.

Kako se saznaje, u blizini Mol pumpe, kod Ikee, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo pet vozila.

Povređene su tri žene, od kojih su dve prevezene u Urgentni centar.

(Telegraf)

