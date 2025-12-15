ŠTAPIĆI SA SEMENKAMA: Recept za savršeno posno pecivo

DANAS sa vama delimo recept za hrskave i mirisne štapiće sa semenkama – savršene za grickanje, posluženje uz kafu, čaj ili kao dodatak uz supe i salate.

FOTO: Novosti

Sastojci:

oko 1 kg brašna

2 kašičice soli

½ praška za pecivo

150 ml ulja

150 gr posnog margarina

200 ml belog vina

80 gr susama

80 gr lana

80 gr semenki suncokreta

Priprema:

U većoj posudi pomešati brašno, so i prašak za pecivo. Dodati ulje, omekšali maslac (ili margarin), belo vino i zamesiti glatko testo. Umešati susam, lan i semenke suncokreta.

Testo razvući oklagijom na željenu debljinu. Iseći štapiće po želji i poređati ih na pleh obložen papirom za pečenje.

Peći u zagrejanoj rerni na 190°C, oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!