ŠTAPIĆI SA SEMENKAMA: Recept za savršeno posno pecivo
DANAS sa vama delimo recept za hrskave i mirisne štapiće sa semenkama – savršene za grickanje, posluženje uz kafu, čaj ili kao dodatak uz supe i salate.
Sastojci:
- oko 1 kg brašna
- 2 kašičice soli
- ½ praška za pecivo
- 150 ml ulja
- 150 gr posnog margarina
- 200 ml belog vina
- 80 gr susama
- 80 gr lana
- 80 gr semenki suncokreta
Priprema:
U većoj posudi pomešati brašno, so i prašak za pecivo. Dodati ulje, omekšali maslac (ili margarin), belo vino i zamesiti glatko testo. Umešati susam, lan i semenke suncokreta.
Testo razvući oklagijom na željenu debljinu. Iseći štapiće po želji i poređati ih na pleh obložen papirom za pečenje.
Peći u zagrejanoj rerni na 190°C, oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.
Prijatno!
