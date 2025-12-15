Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA SEMENKAMA: Recept za savršeno posno pecivo

Milena Tomasevic

15. 12. 2025. u 07:00

DANAS sa vama delimo recept za hrskave i mirisne štapiće sa semenkama – savršene za grickanje, posluženje uz kafu, čaj ili kao dodatak uz supe i salate.

ШТАПИЋИ СА СЕМЕНКАМА: Рецепт за савршено посно пециво

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • oko 1 kg brašna
  • 2 kašičice soli
  • ½ praška za pecivo
  • 150 ml ulja
  • 150 gr posnog margarina  
  • 200 ml belog vina 
  • 80 gr susama
  • 80 gr lana
  • 80 gr semenki suncokreta

Priprema:

U većoj posudi pomešati brašno, so i prašak za pecivo. Dodati ulje, omekšali maslac (ili margarin), belo vino i zamesiti glatko testo. Umešati susam, lan i semenke suncokreta. 

Testo razvući oklagijom na željenu debljinu. Iseći štapiće po želji i poređati ih na pleh obložen papirom za pečenje. 

Peći u zagrejanoj rerni na 190°C, oko 20 minuta, dok lepo ne porumene. 

Prijatno!

