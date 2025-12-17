PRONAĐENO TELO DEVOJČICE (11) ISPRED ŠKOLE: Sumnja se da je ubila vršnjakinja - LJudi videli kako se svađaju
UŽASAN zločin potresao je grad Jelenja Gora u Poljskoj. Telo devojčice (11) pronađeno je pored osnovne škole, a za njeno ubistvo osumnjičena je njena školska drugarica.
Prema pisanju nekoliko lokalnih medija, svedoci su pozvali policiju u ponedeljak popodne jer su se dve devojčice svađale na ulici. Osnovna škola u koje obe idu nalazi se samo 200 metara dalje.
Kada je policija stigla, devojčica je ležala beživotno pored malog potoka.
- Na njenom telu su bile vidljive povrede nanete oštrim predmetom - rekla je Eva Venglarovič-Makovska, portparolka okružnog tužilaštva.
Oružje kojim je počinjeno ubistvo je pronađeno; prema rečima vlasti, to je ruski lovački nož Finka sa fiksnom oštricom.
Osumnjičeni počinilac je takođe identifikovan.
- Ona je dvanaestogodišnja devojčica koja je pohađala istu školu kao i žrtva - rekli su nadležni.
Pavel Domagala, direktor osnovne škole, rekao je da su duboko potrešeni ovim što se dogodilo.
Takođe je govorio o učenici koja je tako mlada umrla.
- Bila je divna devojčica, vesela, imala je odlične rezultate u školi i bila je učenica za primer. Volontirala je u školi, učestvovala na takmičenjima i sporskim događajima, bila je multitalentovana. Njena smrt je veliki gubitak za nas - rekao je direktor.
Devojčica osumnjičena za ubistvo je ispitana, ali nisu objavljeni dodatni detalji. Pošto je u pitaju maloletnica, porodični sud je preuzeo slučaj i naredio pritvor.
Motiv za užasni zločin je trenutno misterija za istražitelje.
- Nisu bile drugarice, poznavale su se samo površno - rekli su iz tužilaštva.
Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će u grad biti poslato 16 psihologa kako bi pomogli stanovnicima u obradi onoga što se dogodilo. Gradonačelnik
Ježi Lužnjak proglasio je dan sahrane danom žalosti u Jelenji Gori. Datum sahrane još nije određen.
(Telegraf)
