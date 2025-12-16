Prijem ministra odbrane i načelnika Generalštaba povodom novogodišnjih i božićnih praznika

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović priredili su večeras prijem povodom novogodišnjih i božićnih praznika u Domu Garde na Topčideru.

Svečanom prijemu prisustvovali su ministri u Vladi i predstavnici institucija Republike Srbije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, verskih zajednica, diplomatskog i vojno-diplomatskog kora, kao i mnogobrojni gosti iz javnog i kulturnog života.

Na početku obraćanja ministar Gašić istakao je da je poverenje koje građani imaju u svoju vojsku velika čast, ali ujedno i velika odgovornost, a da su divljenje i ljubav srpskog naroda prema svojoj vojsci odraz zavetnog odnosa, vekovima građenog kroz istorijska iskušenja.

- Naše nacionalne tapije, prava i slobode plaćene su teškom borbom i ogromnim žrtvama. Svakoj novoj generaciji - pa i ovoj koja danas stoji u stroju Vojske Srbije - data je dužnost da te svetinje brani dostojanstveno i beskompromisno. Uverenje naroda da će vojska znati i moći da se suprotstavi svakoj pretnji, kao i pouzdanje u čestitost svakog ko nosi njena znamenja, darovi su za koje se i živi i umire. A da bismo tih darova bili dostojni i opravdali ukazano nam poverenje, u prošloj godini radili smo posvećeno i vredno. Deo tog rada upravo smo prikazali u filmu, koji predstavlja mali sažetak svega što su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, tokom 2025. godine, učinili kako bi naša zemlja bila snažnija i bezbednija – naglasio je ministar odbrane.

On je rekao da je razvoj odbrambenih sposobnosti Republike Srbije bio osnovni zadatak prema kome se meri i ocenjuje svaki uspeh i neuspeh.

- Vama, dragi prijatelji, ali i svim građanima naše države, pripada pravo da prosudite o napretku Vojske Srbije tokom prethodne godine, ali i prethodne decenije. Vizija koju je tadašnji ministar odbrane, a sada predsednik Republike Aleksandar Vučić zagovarao svih proteklih godina, ostvarivala se korak po korak, planski i sistematično, a u samoj njenoj suštini bila je promena odnosa prema vojsci i njenim pripadnicima. Trebalo je, do tada finansijski zanemarenu, tehnološki zastarelu i marginalizovanu vojsku oporaviti i uzdići na nivo dostojan njene tradicije i istorijske uloge, a uslove rada, status i standard njenih pripadnika vratiti u dostojanstvene okvire. Tim putem krenuli smo 2012. godine i, evo, 13 godina kasnije, žanjemo plodove svojih upornih nastojanja – rekao je ministar Gašić.

Tom prilikom, ministar odbrane istakao je da je politika vojne neutralnosti otvorila prostor za saradnju sa svim partnerskim državama i vojno-političkim savezima u meri naših sopstvenih interesa.

- Znanja i iskustva razmenjujemo sa svima koji su prema Republici Srbiji pokazali dobre namere i konstruktivan odnos, a savremeno naoružanje i tehniku nabavljamo i sa istoka i sa zapada neopterećeni potrebom da naš izbor ikome, sem našim sopstvenim građanima, obrazlažemo i pravdamo. Sve to ne bi bilo moguće bez ekonomskog rasta i stabilnih javnih finansija koje su omogućile da vojni budžet dostigne, davno željenih - 2,4 odsto bruto društvenog proizvoda. Odgovornom i pametnom raspodelom i utroškom svih tih sredstava obezbedili smo da svaki dinar državnog novca donese najveću moguću korist. Koliko smo u tome uspeli govore i prizori sa vojne parade „Snaga jedinstva" kada smo domaćoj i međunarodnoj javnosti pokazali kako izgleda jedna ponosna, savremena i moćna oružana sila. Reakcije na taj događaj pokazale su jasno ko nam, kao državi i narodu, misli dobro, a ko ne – rekao je ministar Gašić dodavši da su nas sve te poruke, a naročito one negativne, dodatno uverile da smo uradili odličan posao na jačanju i modernizaciji Vojske Srbije.





- U temelju svakog napretka ove zemlje i naroda jeste naše jedinstvo, naša spremnost da se dogovorimo i ujedinimo oko ključnih nacionalnih i državnih interesa. A jedan od ključnih opštih interesa, bez obzira na ideološke i političke razlike, jeste snažan sistem odbrane. Na području velike geopolitičke važnosti kao što je Balkan, sigurnost i opstanak garantuje jedino moćna odbrambena sila pred kojom mirnim i razumnim glasom govore politika i diplomatija. Stoga, pitanja kao što su jačanje i modernizacija Vojske Srbije ili reaktiviranje obaveznog vojnog roka, mogu biti teme isključivo za argumentovanu i konstruktivnu razmenu stavova. Snažna Vojska Srbije je garancija, ne samo bezbednosti Srbije i srpskog naroda, nego i mira u ovom delu Evrope – istakao je ministar Gašić.

Govoreći o tome da se u 2026. godinu ulazi uz uverenje u punu podršku državnog rukovodstva kako bi se nastavilo sa unapređenjem sistema odbrane ministar Gašić naglasio je da nijedan cilj na tom putu neće biti konačan jer je izgradnja odbrambenih sposobnosti neprekidan proces.

- Zahvaljujem svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na patriotizmu, odgovornosti i svakodnevnom požrtvovanju. Veliko hvala i državnim organima, institucijama i pojedincima koji su nas razumeli i u našoj misiji podržali. Mir u kome uživamo plod je našeg zajedničkog rada i odgovornosti. Neka vam Nova godina donese dobro zdravlje, blagostanje i svaki napredak – poručio je ministar odbrane.

Na večerašnjem prijemu u Domu Garde, prikazan je film posvećen najznačajnijim rezultatima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2025. godini, u produkciji Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, dok su večerašnju svečanost upotpunile numere koje je izveo Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

