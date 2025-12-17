SKANDAL KAKAV SVET NE PAMTI! FIFA izbacuje jednu reprezentaciju sa Mundijala?

SVETSKI fudbal potresa ogroman skandal!

Foto: Tanjug/AP

Naime, pre desetak dana održan je žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu, saznali smo sastave grupe, a sada bi moglo da dođe do velikog preokreta jer jednoj reprezentaciji preti izbacivanje sa turnira.

U pitanju je DR Kongo koji bi mogao da bude izbačen iz interkontinentalnog plej-ofa za Svetsko prvenstvo zbog toga što je protiv njega prijavu podnela Nigerija.

Prema navodima koje prenosi Arise News, Fudbalski savez Nigerije zvanično je uputio žalbu FIFA-i zbog sumnje da je reprezentacija Demokratske Republike Kongo u kvalifikacijama koristila igrače koji nisu imali pravo nastupa.

Nigerijska strana tvrdi da je čak devet fudbalera DR Konga promenilo sportsko državljanstvo neposredno pred odlučujući duel protiv njihove selekcije. Među njima su i zvučna imena poput Aksela Tuanzebea, Artura Masuakua, Arona Van-Bisake i Čarlsa Pikela Sadikija. Iz tamošnjeg saveza navodno su priznali da administrativni postupci oko promene sportskog državljanstva nisu bili završeni na vreme, uprkos tome što su igrači nastupili u kvalifikacijama.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da ustav DR Konga ne dozvoljava dvojno državljanstvo. Prema tvrdnjama iz Nigerije, pojedini sporni fudbaleri nikada se nisu zvanično odrekli prethodnog državljanstva, što bi, ukoliko se potvrdi, predstavljalo ozbiljno kršenje FIFA propisa. U tom slučaju, postoji mogućnost da rezultati utakmica u kojima su ti igrači nastupili budu poništeni.

DR Kongo je do sada izborio plasman u interkontinentalni baraž, gde je trebalo da se sastane sa pobednikom duela između Nove Kaledonije i Jamajke, u meču planiranom za mart naredne godine u Meksiku. Ukoliko FIFA prihvati žalbu Nigerije, taj plasman bi mogao da bude doveden u pitanje, što bi potpuno zakomplikovalo rasplet afričkih kvalifikacija.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu