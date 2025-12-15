RUSIJA U ŠOKU! Još jedna teniserka se odrekla Rusije zbog Vladimira Putina
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.
Naime, kako javljaju ruski mediji, još jedna od tamošnjih teniserki, više neće biti predstavljana kao Ruskinja. Reč je o Paolini Kudermetovoj, mlađa sestra uspešnije Veronike.
Trenutno 104. teniserka sveta, a u aprilu 54, odučila je da od ove nedelje igra za Uzbekistan. Iako ne pripada samom svetskom vrhu, Kudermetova ima 22 godine, što znači da još uvek spada u red perspektivnih. Uostalom, njena starija sestra Veronika je bila deveta na VTA listi u singlu, druga u dublu, zaradila je više od deset miliona dolara samo od turnira, što znači da novac ne bi trebalo da bude problem u karijeri mlađe Kudermetove.
U poslednja dva meseca ovo je četvrti slučaj da teniserke napuštaju Rusiju. Samo u poslednjih desetak dana tri su odlučile da predstavljaju druge države. Pre Kudermetove otišle su Kamila Rahimova i Marija Timofejeva, takođe u Uzbekistan, dok se Anastasija Potapova, najbolja od sve četiri, opredelila za Austriju.
Darija Kasatkina, prethodnih godina prvi reket Rusije, postala je Australijanka u prvom delu godine. Za razliku od teniserki koje su krenule njenim stopama, ona je bila na udaru političara u Rusiji zbog glasnog kritikovanja režima zbog rata u Ukrajini, kao i zbog činjenice da nije krila da je lezbejka.
Sada je brojka teniserki i tenisera koji su promenili državljanstvo otkako je ruska vojska prešla ukrajinsku granicu, dvocifrena.
