ANALITIČARI ZA "NOVOSTI" O SLUČAJU GENERALŠTAB: Propuštena istorijska prilika, blokaderi pokazali koliko preziru Srbiju

PROŠUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Blokaderi su pokazali koliko preziru Srbiju, kažu analitičari za "Novosti".

Analitičar Predrag Rajić istakao je kako su blokaderi ovim potezom pokazali koliko preziru Srbiju.

- Blokaderi su još jednom pokazali koliko preziru Srbiju. Ovo je bila istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i zahvaljujući blokaderima mi je nećemo iskoristiti. Istovremeno, Albanija će profitirati od velikih investicija Trampove porodice.

Đorđe Dabić je naveo kako se blokaderska politika svodi na blokiranje i zaustavljanje života u Srbiji.

- Blokaderska politika svodi se na blokiranje i zaustavljanje života u Srbiji što ne treba da čudi s obzirom da im je glavna parola od početka protesta - sve mora da stane.

Rezultat te nakaradne i gubitničke politike jeste pad stope rasta BDP-a u 2025. godini na ispod 3 % kao i prepolovljen iznos direktnih stranih investicija.

Pored toga, Dabić se složio sa kolegom Rajićem i naglasio da će sada ovaj ogroman novac, umesto u Srbiju, otići u Albaniju.

- Odluka Džareda Kušnera, zeta Donalda Trampa da odustane od investicije od 750 miliona evra i umesto u Srbiju novac preusmeri na Albaniju direktna je posledica delovanja blokaderske bande kako na ulicama tako i u Tužilaštvu za organizovani kriminal koji su poveli hajku na ovu investiciju i srpske ministre koji su se borili da Srbija a ne Albanija dobije ovu neverovatnu priliku za dalji razvoj Beograda ali i politički poen kroz približavanje novoj američkoj administraciji. Mora se suditi svima koji su učestvovali u ovom veleizdajničkom činu.

Analitičar Luka Stajić naglašava kako je uništenje ovog projekta dokaz "rušilačke" politike od strane blokadera.

- Uništenje projekta vrednog 750 miliona evra je dokaz rušilačke “politike” od strane blokadera. Svedoci smo strašnih pritisaka na predstavnike vlasti i politički motivisanih sudskih procesa koji se montiraju sa ciljem ućutkivanja političkih protivnika, a sve pod izgovorom da ministri u Vladi Srbije, pa i sam predsednik Vučić, učestvuju u koruptivnim radnjama vezanim za slučaj “Generalštab”.

Stajić takođe navodi kako se blokadersko-opozicioni krugovi služe nesitnama, kao i da obmanjuju građane Srbije.

- Za mene lično je nedopustivo protiviti se modernizaciji, izgradnji kompleksa koji bi privukao veliki broj turista, a koji bi bio od velikog značaja i građanima Beograda ali i čitave Srbije. Međutim, od samog početka su se blokadersko-opozicioni krugovi služili strašnim neistinama, plasirali ih u javnost i obmanjivali građane Srbije. Pre svega, prisetimo se izjava pojedinih predstavnika parlamentarne opozicije koji su govorili kako Amerikanci stiču pravo svojine iako je bilo planirano da se zemljište da pod zakup na 99 godina. Zatim, pričali su kako će pasti u zaborav stradanje srpskog naroda od strane NATO agresora, ne spominjući da je bila predviđena izgradnja spomen sobe koja bi mnogo toga “govorila” o hrabrosti Srba i nevino stradalim žrtvama. Kada na sve to dodamo i pojedine tužioce koji zloupotrebljavaju svoj položaj i koji, po nalogu raznih ambasada i centara moći, proganjaju predstavnike vlasti, bez ikakvih dokaza, ne čudi što je propao jedan ovakav projekat.

Kazao je kako je investicija predsednika SAD u Srbiju i jedan vid garanta mira.

- Tolika borba za očuvanje ruševine u centru grada i suprotstavljanje izgradnji velelepnog kompleksa dokazuje koliko ne shvataju politiku. Kada predsednik Amerike želi da investira u vašu državu, to se može tumačiti i kao garant mira jer niko, a pogotovo ne jedan od dva ili tri najmoćnija čoveka na svetu, ne bi investirao tamo gde bi dozvolio da izbiju bilo kakvi sukobi i da bude ugrožen njegov projekat.

Stajić zaključuje uverenjem da će Srbija nastaviti da napreduje uprkos svim problemima.

- No, navikli smo na to da blokaderi imaju jedino nasilje i haos za ponuditi građanima Srbije i da su bezidejni. Takvom “politikom” neće uspeti da preuzmu vlast od ljudi koji su posvećeni modernizaciji i napretku države u svim segmentima i koji iza sebe imaju ostvarene rezultate, a koji za budućnost imaju konkretne planove i programe koji se predstavljaju građanima. Uprkos svim problemima i sabotažama, Srbija će nastaviti da napreduje, a siguran sam da blokadere čeka kazna na narednim parlamentarnim izborima, baš kao što je to bio slučaj u pet lokalnih samouprava u toku 2025. godine.

Analitičar Centra za društvenu stabilnost Radomir Hadžibabić smatra da blokaderi pokušavaju da serviraju priču kako je ta ruševina značajna za Srbiju.

- Zapravo, dogovor je od početka bio da na mestu Generalštaba, pored hotela, bude podignut memorijalni centar, taj centar bi podigla porodica Tramp. To bi bilo dvostruko značajno za Srbiju, jer bi taj memorijalni centar podigli baš Amerikanci koji su najzaslužniji za NATO agresiju na Jugoslaviju, kao i za pogibiju naših sunarodnika, kao i uništenu infrastrukturu. Sve što je ostalo od te 1999. godine prezentuje bivšu zemlju koja je bila izolovana iz svega od '93 do '99, a '99 i to bombardovanje koje se desilo.

Naglašava kako bi izgradnja memorijalnog centra bila izuzetno značajno za prikazivanje pijeteta prema žrtvama NATO agresije u Srbiji.

- Zaista bi bilo značajno za Srbiju da Amerikanci pokažu pijetet prema žrtvama izgradnjom tog memorijalnog centra, i naravno investicijom koja se u početku procenjivala na 600 a sada već 750 miliona evra. Ali, eto, zbog svega što se dešava i ovih kreiranih krivičnih optužbi prema ministru Selakoviću i nekim drugim ljudima, uspeli su da oteraju investitore iz Srbije.

- Nadam se da će predsednik sprovesti do kraja ono što je naveo, da će svi krivično odgovarati za to što su naneli štetu Srbiji - završava Hadžibabić.