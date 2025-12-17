PORAŽENI SU U KNEŽEVINI: Monako vadi fleke u Vitoriji

KOŠARKAŠI Monaka će u 16. kolu Evrolige ugostiti Baskoniju.

FOTO: Profimedia

"Kneževi" imaju jednu od najkvalitetnijih ekipa u Evropi i jedni su od kandidata za fajnal-for Evrolige.

Ipak, prošle nedelje su poraženi na svom terenu, bolji od njih bio je Fenerbahče rezultatom 86:92.

Imali su kontrolu sve do poslednje deonice, a onda im je nivo ire naglo opao i protivnik je to iskoristio.

Baskonija je nezgodna na svom terenu, ali verujemo da će Monako stići do pobede.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,50)

