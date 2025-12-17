SITUACIJA u Kupjansku je potpuno pod ruskom kontrolom, izvestio je Leonid Šarov, načelnik centra za odnose sa javnošću grupe trupa "Zapad".

Foto Mo Rusije/MO Ukrajine

-Jedinice grupe trupa Zapad održava pouzdanu kontrolu svih delova oslobođenog grada Kupjanska, rekao je Šarov.

Ruske trupe samouvereno odbijaju napade Oružanih snaga Ukrajine u oblastima Tiščenkovke, Moskovke i Soboljevke, preneo je TASS.

Ukrajinske jedinice svakodnevno pokušavaju da se infiltriraju u Kupjansk u malim grupama preko groblja, ali se pokušaji suzbijaju, dodao je Šarov.

-Neprijatelj se tokom napada svakodnevno suočava sa značajnim gubicima ljudstva, istakao je ruski oficir.

Ilustracija telegram rybar

Ostaci raštrkanih jedinica ukrajinskih snaga su zarobljeni. Kako je precizirao, u pitanju su tri grupe od po dvojice do šest vojnika, a u toku je njihovo eliminisanje.

Grupa trupa "Zapad" nastavlja da izvršava dodeljene borbene zadatke u zoni Specijalne vojne operacije.

Dana 20. novembra, načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je podneo izveštaj predsedniku Vladimiru Putinu o toku Specijalne vojne operacije, kada je saopšteno da su ruske snage u potpunosti oslobodile Kupjansk.

Putin je ranije poručio stranim novinarima, uključujući i ukrajinske, da posete Kupjansk i Krasnoarmejsk i sami se uvere šta se tamo zapravo događa, ukoliko sumnjaju da su gradovi zaista u ruskim rukama. Rusija će im, naglasio je, garantovati bezbednost.

Ali, kako je podsetio, Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je i ranije bilo kategorički protiv ove ideje, pa je čak i pretilo novinarima.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć