CEO SVET U NEVERICI! Reagovao Donald Tramp zbog masakra u Australiji, pomenuo i Novaka Đokovića

NE stišava se bura nakon haosa u Australiji.

Podsećanja radi, na plaži Bondi u Sidneju dogodio se nezapamćeni masakr kada su otac i sin otvorili vatru tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka.

Ubijeno je najmanje 15 osoba, ranjeno još najmanje 27, a napad je bio verski motivisan i proglašen je za teroristički, tako da je odjeknuo širom sveta.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavila fotografija jednog od napadača, a nedugo zatim je osvanuo i tvit u kojem su on i... Novak Đoković.

"Jednom od ova dva čoveka je zabranjen ulazak u Australiju", naveo je jedan popularni Tviter profil.

Time je aludirano na to da je Novaku 2022. godine zabranjen ulazak u Australiju jer nije bio vakcinisan protiv korona virusa – iako je prethodno dobio medicinsko izuzeće, dok je napadač sa slike neometano bio u ovoj zemlji iako nije Australijanac.

"Izuzetan tvit. Toliko tužno. Toliko istinito", napisao je Donald Tramp junior, sin aktuelnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

"Ovo je najbolji tvit svih vremena", nadovezao se komičar i glumac Adam Karola.

Oglasio se čak i bivši NBA košarkaš Endrju Bogut. "Australijska vlada – štiti vas od opasnosti", ironično je napisao.

Incijanlni tvit je samo 20 sati od objavljivanja dobio 13 milinoa pregleda i preko 200.000 lajkova.

Amazing Tweet. So sad. So true. https://t.co/ZtqQgNIXrD — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 14, 2025