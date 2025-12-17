OVO JE KLJUČNI FAKTOR DUGOG ŽIVOTA: Važniji od pravilne ishrane i vežbanja

SAN je od presudnog značaja za pravilno funkcionisanje organizma, a njegov čest nedostatak negativno utiče na zdravlje i, naravno, na svakodnevno funkcionisanje.

Koliko je spavanje bitno govori i činjenica da kvalitetan i adekvatan san igraju ključnu ulogu u dugovečnosti, što potvrđuju istraživanja.

Iako je loš san i ranije dovođen u vezu sa brojnim zdravstvenim problemima i kraćim životnim vekom, najnovije istraživanje pokazalo je da je dovoljno sna povezano sa dužim životom nego ishrana i fizička aktivnost - faktori za koje je poznato da produžavaju život.

-Nismo očekivali da će nedovoljno sna biti tako snažno povezan sa očekivanim životnim vekom. Mislili smo da je san važan, ali ovo istraživanje zaista podvlači tu činjenicu: ljudi bi trebalo da spavaju od sedam do devet sati, kad god je to moguće, kažu naučnici.

Adekvatan san je od suštinskog značaja za gotovo svaki aspekt našeg blagostanja: na primer, čak i jedna noć bez sna može uticati na moždane neuronske veze i imuni sistem organizma.

Nije nerazumno pretpostaviti da takvi zdravstveni problemi mogu dugoročno doprineti smrtnosti. Istraživači posebno ističu gojaznost i dijabetes kao dva stanja povezana sa lošim snom koja mogu skratiti životni vek.

-Dobar noćni san neće samo poboljšati kako se osećate, već i koliko dugo ćete živeti, ističu.

Pošto je ovo isključivo opservaciona studija, istraživanje ne može da dokaže da manje sna direktno oduzima mesece ili godine života.

Ovakva studija takođe ne može da "rastavi" složene interakcije između sna, ishrane i vežbanja. Ipak, rezultati ukazuju da je količina sna koju dobijamo svake noći značajan pokazatelj dugoročnog zdravlja.

Dobra vest je da se naše navike spavanja, bar delimično, mogu menjati u okvirima obaveza vezanih za brigu o drugima i posao.

Istraživači su analizirali podatke iz anketa širom SAD, koji obuhvataju period od 2019. do 2025. godine. Pokazatelji očekivanog životnog veka upoređeni su sa samoprocenama dužine sna, pri čemu je manje od sedam sati sna po noći smatrano granicom nedovoljnog sna. Zatim su uračunati i drugi faktori koji mogu uticati na životni vek, uključujući fizičku neaktivnost, radni status i nivo obrazovanja. Povezanost između nedovoljnog sna i kraćeg životnog veka i dalje je postojala. Jedino je pušenje imalo jaču vezu.

Takođe, možda vredi odustati od navike beskonačnog skrolovanja po telefonu u krevetu ili povremeno ubaciti sesiju joge. Istraživanje je objavljeno u časopisu Sleep Advances, a prenosi Science alert.

