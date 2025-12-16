"IZGUBILI SMO INVESTICIJU OD 750 MILIONA EVRA" Vučić o Generalštabu: Hajkom koja je vođena mi smo uspeli da uništimo sve (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se medijima.

Foto: Novosti

- Deca su još danas gosti u Beogradu, mnogo sam srećan sa koliko pažnje čuvaju srpski jezik i kulturu - kazao je.

O projektu Generalštaba i povlačenju Džareda Kušnera, Vučić kaže:

- Sve što se po pitanju Generalštaba dešavalo, ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu jednog takvog investitora. Kampanjom i hajkom koja je vođena mi smo uspeli da sve uništimo. Kampanja kreće kao kampanja podrške blokderskoj hajci, jer je potrebno sve ocrniti, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mapa uspešnih zemalja. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju. Lično ću se postarati da svi oni koji su učestvovali u nanošenju štete da odgovaraju za to. Ukoliko bih ja podneo krivičnu prijavu, oni bi mi sami napisali odgovor. Kadija te tuži, kadija ti sudi. Čim ima zloupotrebe službenog položaja, ide se na TOK. Ne mogu da budu iznad zakona ni Nenadić, ni Isailović, tu nema filozofije. Šteta koja je naneta Srbiji je ogromna. Mi ćemo imati sada jednu urušenu zgradu. Ovde nema nikakve korupcije jer se ljudi povlaće iz projekta. Oni su uvek polazili od sebe, znaju kakvi su lopovi, pa misle da su i drugi ljudi takvi. To pokazuje da smo mi Srbi majstori propuštenih prilika, samo da komšiji crkne krava. To nam je još jedan nauk kako stvari idu. Podneću ličnu krivičnu prijavu protiv svih koji su učestvovali, ali mi neće oni sami o sebi odgovarati. Ja mislim da je pravda od ključnog značaja. Oni nisu ni krili nijednog trenutka da su blokaderi. Nemate nigde u svetu da vam se tužilac pojavljuje na blokaderskim skupovima. Daću sve od sebe da odgovaraju. Vaša je obaveza da budete ozbiljni i odgovorni. Propustili smo jednu veliku priliku. Jedan deo naše političke opozicije spremni su da urade sve protiv svoje Srbije - kaže predsednik.

Kako ističe, ovde je bilo novca za sve, sem za političare. Prema njegovim rečima, izgubili smo 750 miliona evra investicije.

- Teško je kada se za nešto izborite, a onda neko uzme i sve uništi. Sav vaš trud. Kao što rekoh, u krivično pravnom smislu ćemo da vidimo ko će da odgovara, ko je za zemlju napravio štetu od milijardu i po evra - rekao je Vučić.

- Šta ste očekivali da ljudi napišu? Jeste očekivali da kažu da tamo postoje kreteni koji ne žele američke investicije? Zašto bismo u tome učestvovali? Potpuno logično saopštenje - navodi.

Kaže da je ministar Nikola Selaković u njegovim očima neverovatno skočio.

- Ministar nije uzeo ni dinara. To nije moglo da bude u blokadersko doba, kada su sve opljčkali i uništili. Taj optužni predlog je sramotan i bedan. Nadležni organi će o tome odlučivati, a i ja sam neki nadležni organ. Ja želim da odgovaram, ja sam kriv, ja jedva čekam podizanje optužnog predloga protiv Aleksandra Vučića. Istog sekunda ću pomilovati druge. Ja sam kriv za sve i ja ću da odgovaram.

Što se Ćacilnda tiče kaže da blokadeti ne mogu da podnesu jedno mesti gde se neko sa drugačijim mišljenjem okuplja.

- Ovo je mesto koje je prijavljeno. Ja ću da zamolim ljude da se pomere da bi oslobodili sabraćaj. Da li će da me poslušaju ili ne, ne znam - rekao je.

O događajima u Sidneju

- Očekujem da ceo svet osudi antisemitske postupke. Osuđujem takve napade - rekao je.

"Naša doktrina nedvosmislena"

- To oko leoparda i ko je šta kupio, oni prate šta radimo mi, mi pratimo šta rade u našem okruženju. Mi imamo jasnu doktrinu vojnu i u skladu sa tim nastavljamo da radimo. Ljudi u Srbiji treba da budu spokojni i mirni, naša je doktrina nedvosmislena, ulažemo ogroman novac u naoružanje i opremu, da bismo odvratili svakog potencijalnog agresora i u tome ćemo uspevati. Što se tiče priznanja da su oni kupili polovne, a mi nove, pa nije tu kraj. To je tek početak, mi ćemo još mnogo toga da kupimo i već smo mnogo toga naručili, samo ne obaveštavamo javnost. To ćete biti obavešteni za pola godine, godinu, godinu i po, dve - kaže predsednik.

O rejtingu

- Za mene su izbori relevantni i naravno istraživanja koja radimo. Mi ih radimo temeljno i ozbiljno sa onima koji su ta istraživanja naučili da rade. Ona mi ne služe kao nešto u čemu treba da navijam, nema potrebe da meni kao navijaču Zvezde govorite - Zvezda sto-posto pobeđuje Hapoel. Morate da znate šta je realnost, da se borite, da sagledavate protivničke planove, da ponudite bolji plan i program. To su stvari koje su strašno važne. Imaćemo za pet-šest meseci izbore u više opština, a onda očekujem krajem godine vanredne parlamentarne izbore. Izašli smo blokaderima u susret, pre isteka mandata sadašnjeg saziva parlamenta ići ćemo na te izbore. Onda će ljudi imati priliku da ocene rad svakog od nas - rekao je Vučić.

O NIS-u

- 68. je dan kako nijedna kap nafte nije potekla JANAF-om i još nije niko osetio krizu. Ponosan sam na državu koja je pokazala kako se država ponaša odgovorno i ozbiljno, koja je pokazala da država ume da bude sposobna, da rastereti građane, ne prebacuje krivicu na druge. Očekujem u narednih nekoliko dana važne vesti. Ne verujem da ćemo čekati do 15. januara, verujem da ćemo do ponedeljka, utorka imati važne vesti, nadam se dobre vesti - rekao je Vučić.