3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
11.30 Simal - Baku Sporting UG 3+ (1,60)
20.30 Mančester siti - Brentford UG 3+ (1,60)
Ukupna kvota: 4,04
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
17. 12. 2025. u 07:20
U UTORAK SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
17. 12. 2025. u 07:45
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
17. 12. 2025. u 07:05
NI NBA AS IM NIJE POMOGAO: Gordon Herbert nije uspeo da složi kockice
17. 12. 2025. u 08:01
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)