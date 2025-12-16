Politika

PROMENIĆEMO ZAKONE IZ SFERE PRAVOSUĐA Vučić: Kako da ima pravde, kad ne možete da gonite nikoga iz TOK-a

В. Н.

16. 12. 2025. u 19:53

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o odmetnutom tužilaštvu.

Ističe da ima jedan problem.

- Kako da ima pravde, kad nikoga ne možete da gonite, nikoga iz TOK-a, jer oni donose odluke o sebi. Ja napišem krivičnu prijavu, mogu da je predam bilo kome, svaki drugi organ osim TOK-a oglasiće se nenadležnim, jer su to uradili u dogoovru sa Evropljanima, sebi su dali najveću moć.

Mene je birao narod, a oni ni od koga nisu dobili poverenje. Ponašaju se kao bogovi, kojima niko ne može ništa - arogantno, bahato, osiono, krivce neće da gone. Ja hoću da podnesem ka ograđanin krivičnu prijavu protiv njih, kad piše da je protiv Mladena Nenadića, oni kažu - odbacuje se. Oni o sebi odlučuju, kadija te tuži, kadija ti sudi. Ne postoji za njih nijedan i nikakv kontrolni mehanizam. Osmišljeni su da sruše vlade suverenih zemalja. Tu nema ni prava, ni pravde, smao pritiska spolja - kaže Vučić.

Kaže da idu brze izmene i da mora da postoji sistem kočnice i ravnoteže.

Promenićemo da ti ljudi budu bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela koja čine - kaže Vučić.

