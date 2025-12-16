A VELJKO PAUNOVIĆ IM NIJE VALJAO...Ovijedo ponovo smenio trenera i to nakon samo devet utakmica

Urugvajski stručnjak Giljermo Almada novi je trener fudbalera Ovijeda, saopštio je večeras španski klub.

Almada je tokom ove sezone vodio Valjadolid, a Ovijedo je saopštio da je otkupio njegov ugovor i da će Urugvajac biti trener do kraja sezone.

On će postati treći trener Ovijeda ove sezone, nakon Luisa Kariona koji je dobio otkaz pre dva dana i Veljka Paunovića koji je klub napustio početkom oktobra.

Novi trener Ovijeda je vodeći Valjadolid u drugoj ligi Španije zabeležio šest pobeda, šest remija i šest poraza.

Ovijedo se trenutno nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli La Lige sa 10 bodova.

