A VELJKO PAUNOVIĆ IM NIJE VALJAO...Ovijedo ponovo smenio trenera i to nakon samo devet utakmica

16. 12. 2025. u 21:15

Urugvajski stručnjak Giljermo Almada novi je trener fudbalera Ovijeda, saopštio je večeras španski klub.

Foto: Profimedia

Almada je tokom ove sezone vodio Valjadolid, a Ovijedo je saopštio da je otkupio njegov ugovor i da će Urugvajac biti trener do kraja sezone.

On će postati treći trener Ovijeda ove sezone, nakon Luisa Kariona koji je dobio otkaz pre dva dana i Veljka Paunovića koji je klub napustio početkom oktobra.

Novi trener Ovijeda je vodeći Valjadolid u drugoj ligi Španije zabeležio šest pobeda, šest remija i šest poraza.

Ovijedo se trenutno nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli La Lige sa 10 bodova.

