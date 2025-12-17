Svet

TRAMP I MADURO NA GRANICI SUKOBA Venecuelanski režim proglašen terorističkim: Naređena blokada svih sankcionisanih takera (VIDEO)sa naftom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 02:08

VENECUELA je potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike.

ТРАМП И МАДУРО НА ГРАНИЦИ СУКОБА Венецуелански режим проглашен терористичким: Наређена блокада свих санкционисаних такера (ВИДЕО)са нафтом

Foto AI

Ona će samo postajati veća, a šok za njih će biti kakav nikada ranije nisu videli — sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam prethodno ukrali.

Nelegitimni Madurov režim koristi naftu sa ovih ukradenih naftnih polja za finansiranje sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica. Zbog krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, šverc droga i trgovinu ljudima, venecuelanski režim je označen kao STRANA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA.

Stoga, danas, naređujem POTPUNU BLOKADU SVIH SANKCIONISANIH TANKERA ZA NAFTU KOJI ulaze i izlaze iz Venecuele. Ilegalni stranci i kriminalci koje je Madurov režim poslao u Sjedinjene Države tokom slabe i nesposobne Bajdenove administracije, vraćaju se u Venecuelu brzim tempom.

Amerika neće dozvoliti kriminalcima, teroristima ili drugim zemljama da pljačkaju, prete ili nanose štetu našoj naciji i, isto tako, neće dozvoliti neprijateljskom režimu da uzme našu naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu, koja sve mora biti vraćena Sjedinjenim Državama, ODMAH. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju!

Još američkih vojnih udara na brodove sa drogom

Uprkos najavi američke administracije o zabrani pošiljki droge morem, udari u međunarodnim vodama se nastavljaju.

Juče su američke snage pogodile još tri broda u Tihom okeanu koji pripadaju „terorističkim organizacijama“, ubivši osam „muških narkoterorista“.

Prethodni američki udar dogodio se 4. decembra, takođe u Tihom okeanu. Od septembra je uništeno 26 brodova i 95 ljudi je ubijeno u operacijama protiv „pomorskih objekata“.

Dok Trampova administracija još nije odredila vreme i obim kopnenih operacija, američka Južna komanda „podseća“ na svoje vojno prisustvo u regionu.

(Ribar/TruthSocial DJT)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 4

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEBO SE SRUČILO NA ČASOPIS I najdiskretnija je pukla: Trampova Suzi protiv Veniti fera
Svet

0 0

NEBO SE SRUČILO NA ČASOPIS I najdiskretnija je pukla: Trampova Suzi protiv "Veniti fera"

I NAJSTRPLjIVIJA je izgubila strpljenje. Šefica predsedničkog kabineta Suzi Vajls, jedna od najdiskretnijih figura u Trampovom okruženju, prvi put je javno uzvratila medijima - optužila je "Veniti fer" da je selektivnim citiranjem i namernim uokvirivanjem njenih reči konstruisao priču o haosu i ekstremizmu u Trampovoj administraciji, nakon čega je administracija prvi put stala u frontalnu odbranu sopstvenog narativa.

16. 12. 2025. u 23:33

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: Snažan i odlučan karakter!

VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLjEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"