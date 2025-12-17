TRAMP I MADURO NA GRANICI SUKOBA Venecuelanski režim proglašen terorističkim: Naređena blokada svih sankcionisanih takera (VIDEO)sa naftom
VENECUELA je potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike.
Ona će samo postajati veća, a šok za njih će biti kakav nikada ranije nisu videli — sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam prethodno ukrali.
Nelegitimni Madurov režim koristi naftu sa ovih ukradenih naftnih polja za finansiranje sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica. Zbog krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, šverc droga i trgovinu ljudima, venecuelanski režim je označen kao STRANA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA.
Stoga, danas, naređujem POTPUNU BLOKADU SVIH SANKCIONISANIH TANKERA ZA NAFTU KOJI ulaze i izlaze iz Venecuele. Ilegalni stranci i kriminalci koje je Madurov režim poslao u Sjedinjene Države tokom slabe i nesposobne Bajdenove administracije, vraćaju se u Venecuelu brzim tempom.
Amerika neće dozvoliti kriminalcima, teroristima ili drugim zemljama da pljačkaju, prete ili nanose štetu našoj naciji i, isto tako, neće dozvoliti neprijateljskom režimu da uzme našu naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu, koja sve mora biti vraćena Sjedinjenim Državama, ODMAH. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju!
Još američkih vojnih udara na brodove sa drogom
Uprkos najavi američke administracije o zabrani pošiljki droge morem, udari u međunarodnim vodama se nastavljaju.
Juče su američke snage pogodile još tri broda u Tihom okeanu koji pripadaju „terorističkim organizacijama“, ubivši osam „muških narkoterorista“.
Prethodni američki udar dogodio se 4. decembra, takođe u Tihom okeanu. Od septembra je uništeno 26 brodova i 95 ljudi je ubijeno u operacijama protiv „pomorskih objekata“.
Dok Trampova administracija još nije odredila vreme i obim kopnenih operacija, američka Južna komanda „podseća“ na svoje vojno prisustvo u regionu.
(Ribar/TruthSocial DJT)
