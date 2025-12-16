KOLAČIĆI OD PUTERA OD KIKIRIKIJA SA KREMOM: Proveren recept za neodoljivu poslasticu!
HRSKAVE ljuske od putera i mekana, bogata krema čine savršen spoj ukusa koji se pripremao za slave, praznike i posebne prilike.
Sastojci:
- 500 gr univerzalnog brašna
- 250 gr putera ili margarina (hladnog)
- 2 jajeta
- 150 gr šećera
- 2 kašike guste pavlake (18%)
- 1 kašičica praška za pecivo
- prstohvat soli
Sastojci za kremu
- 200 gr putera (omekšalog)
- 1 pakovanje pudinga od vanile (40 g)
- 2/3 šolje mleka
- 2 kašike šećera
Priprema:
1. Testo za ljuske
Sipajte brašno, šećer, prašak za pecivo i so u činiju. Dodajte hladan, iseckan puter i mesite prstima ili mikserom. Dodajte jaja i pavlaku i mesite dok ne postane glatko. Umotajte testo u plastičnu foliju i stavite u frižider na 30 minuta.
2. Pečenje ljuski
Zagrejte poseban aparat za kikiriki/pleh.Od testa pravite male kuglice i stavljajte ih u plehove. Pecite oko 1-2 minuta, dok ljuskice ne porumene. Ostavite sa strane da se potpuno ohladi.
3. Priprema krema
Skuvajte krem sa mlekom i 2 kašike šećera. Pokrijte plastičnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Umutite omekšali puter dok ne postane penast. Dodajte ohlađeni krem, kašiku po kašiku i mešajte dok ne postane glatko.
4. Sklapanje oraha
Napunite svaku polovinu kremom (malo više za sredinu). Zalepite dve polovine da biste formirali orase. Pospite šećerom u prahu (po želji).
5. Čuvanje
Orahe je najbolje jesti sledećeg dana, kada omekšaju od kreme. Mogu se čuvati u zatvorenoj posudi do 5-7 dana.
Uživajte!
