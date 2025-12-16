Torte i kolači

KOLAČIĆI OD PUTERA OD KIKIRIKIJA SA KREMOM: Proveren recept za neodoljivu poslasticu!

Milena Tomasevic

16. 12. 2025. u 16:00

HRSKAVE ljuske od putera i mekana, bogata krema čine savršen spoj ukusa koji se pripremao za slave, praznike i posebne prilike.

КОЛАЧИЋИ ОД ПУТЕРА ОД КИКИРИКИЈА СА КРЕМОМ: Проверен рецепт за неодољиву посластицу!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr univerzalnog brašna
  • 250 gr putera ili margarina (hladnog)
  • 2 jajeta
  • 150 gr šećera
  • 2 kašike guste pavlake (18%)
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • prstohvat soli

Sastojci za kremu 

  • 200 gr putera (omekšalog)
  • 1 pakovanje pudinga od vanile (40 g)
  • 2/3 šolje mleka
  • 2 kašike šećera

Priprema:

1. Testo za ljuske

Sipajte brašno, šećer, prašak za pecivo i so u činiju. Dodajte hladan, iseckan puter i mesite prstima ili mikserom. Dodajte jaja i pavlaku i mesite dok ne postane glatko. Umotajte testo u plastičnu foliju i stavite u frižider na 30 minuta.

2. Pečenje ljuski

Zagrejte poseban aparat za kikiriki/pleh.Od testa pravite male kuglice i stavljajte ih u plehove. Pecite oko 1-2 minuta, dok ljuskice ne porumene.  Ostavite sa strane da se potpuno ohladi.

3. Priprema krema

Skuvajte krem sa mlekom i 2 kašike šećera. Pokrijte plastičnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Umutite omekšali puter dok ne postane penast. Dodajte ohlađeni krem, kašiku po kašiku i mešajte dok ne postane glatko.

4. Sklapanje oraha

Napunite svaku polovinu kremom (malo više za sredinu). Zalepite dve polovine da biste formirali orase. Pospite šećerom u prahu (po želji).

5. Čuvanje

Orahe je najbolje jesti sledećeg dana, kada omekšaju od kreme. Mogu se čuvati u zatvorenoj posudi do 5-7 dana.

Uživajte!

