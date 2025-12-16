KOLAČIĆI OD PUTERA OD KIKIRIKIJA SA KREMOM: Proveren recept za neodoljivu poslasticu!

HRSKAVE ljuske od putera i mekana, bogata krema čine savršen spoj ukusa koji se pripremao za slave, praznike i posebne prilike.

Sastojci:

500 gr univerzalnog brašna

250 gr putera ili margarina (hladnog)

2 jajeta

150 gr šećera

2 kašike guste pavlake (18%)

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli

Sastojci za kremu

200 gr putera (omekšalog)

1 pakovanje pudinga od vanile (40 g)

2/3 šolje mleka

2 kašike šećera

Priprema:

1. Testo za ljuske

Sipajte brašno, šećer, prašak za pecivo i so u činiju. Dodajte hladan, iseckan puter i mesite prstima ili mikserom. Dodajte jaja i pavlaku i mesite dok ne postane glatko. Umotajte testo u plastičnu foliju i stavite u frižider na 30 minuta.

2. Pečenje ljuski

Zagrejte poseban aparat za kikiriki/pleh.Od testa pravite male kuglice i stavljajte ih u plehove. Pecite oko 1-2 minuta, dok ljuskice ne porumene. Ostavite sa strane da se potpuno ohladi.

3. Priprema krema

Skuvajte krem sa mlekom i 2 kašike šećera. Pokrijte plastičnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Umutite omekšali puter dok ne postane penast. Dodajte ohlađeni krem, kašiku po kašiku i mešajte dok ne postane glatko.

4. Sklapanje oraha

Napunite svaku polovinu kremom (malo više za sredinu). Zalepite dve polovine da biste formirali orase. Pospite šećerom u prahu (po želji).

5. Čuvanje

Orahe je najbolje jesti sledećeg dana, kada omekšaju od kreme. Mogu se čuvati u zatvorenoj posudi do 5-7 dana.

Uživajte!