POSNI SLAVSKI KOLAČ: Poslednje pripreme pred svetog Nikolu
SLAVSKI KOLAČ za Svetog Nikolu možete spremiti tako da izgleda kao da je mrsni.
Posni slavski kolač za Svetog Nikolu sprema se lako, samo pažljivo pratite uputstva.
Potrebno:
- 1kg brašna T- 400 glatko
- 450ml vode + 30ml.
- 50ml ulja
- 30 do 40g kvasca
- 1 kašičica šećera
- 2 kašičice soli
Priprema:
Umesite glatko testo i ostavite da nakvasi oko sat vremena. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni Celzijusa oko 10 minuta. Zatim smanjite na 180 stepeni Celzijusa pa i na 170 Celzijusa i pecite još 35 minuta. Obavezno nakon 10 minuta pečenja pokrijte pokvašenim papirom za pečenje. Nakon pečenja vreo slavski kolač premažite uljem.
(N portal)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ZA OVU KROMPIR SALATU SVI TRAŽE RECEPT: Ukus koji obara s nogu
16. 12. 2025. u 16:53
PILEĆI GULAŠ: Mirisan, sočan i lak za pripremu!
16. 12. 2025. u 14:21
NIKO IZ SRBIJE NEĆE IĆI U BRISEL PRVI PUT U 14 GODINA Vučić: Štitim interese naše zemlje, sprema se veliki sukob
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra neće otići u Brisel na samit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora da štiti interese Srbije i dodao da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.
16. 12. 2025. u 19:58
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"Sinovi i kćeri nacije, spremite se za BORBU, Ruska tvrda MOĆ raste!" General uputio alarmantno upozorenje
RIZIK da bi Rusija mogla da napadne Veliku Britaniju raste, a "sinovi i kćeri" nacije moraju biti spremni za borbu, rekao je komandant britanskih oružanih snaga.
16. 12. 2025. u 11:42
Komentari (0)