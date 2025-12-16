Torte i kolači

POSNI SLAVSKI KOLAČ: Poslednje pripreme pred svetog Nikolu

V.N.

16. 12. 2025. u 16:14

SLAVSKI KOLAČ za Svetog Nikolu možete spremiti tako da izgleda kao da je mrsni.

ПОСНИ СЛАВСКИ КОЛАЧ: Последње припреме пред светог Николу

Foto: Z. Jovanović/SPC

Posni slavski kolač za Svetog Nikolu sprema se lako, samo pažljivo pratite uputstva.

 

Potrebno:

  • 1kg brašna T- 400 glatko
  • 450ml vode + 30ml.
  • 50ml ulja
  • 30 do 40g kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 2 kašičice soli

Priprema:

Umesite glatko testo i ostavite da nakvasi oko sat vremena. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni Celzijusa oko 10 minuta. Zatim smanjite na 180 stepeni Celzijusa pa i na 170 Celzijusa i pecite još 35 minuta. Obavezno nakon 10 minuta pečenja pokrijte pokvašenim papirom za pečenje. Nakon pečenja vreo slavski kolač premažite uljem.

