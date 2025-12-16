KAKAV OBRT! NOVAK ĐOKOVIĆ PRELOMIO: Evo gde će Srbin početi 2026. godinu

PRVE naznake su govorile da će Novak Đoković 2026. godinu početi u Melburnu nastupom na Australijan openu, ali...

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Desio se obrt, srpski teniser narednu sezonu počinje na turniru u Adelejdu, potvrdili su danas organizatori turnira.

Turnir iz kategorije 250 se igra od 12. do 17. januara, a Đokoviću, šampionu iz 2023. godine, ovo će biti treće učešće u Adelejdu.

U muškoj konkurenciji će uz Đokovića, koji će biti prvi nosilac, između ostalih igrati i deseti igrač sveta Džek Drejper, kao i Alehandro Davidovič Fokina, Tomi Pol, Jiri Lehečka, Stefanos Cicipas, Žoao Fonseka i domaći favorit Aleksej Popirin.

U ženskoj konkurenciji takmičiće se čak četiri teniserke iz top 10, a to su Medison Kiz, Džesika Pegula, Mira Andrejeva i Jekaterina Aleksandrova.

