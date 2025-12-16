KAKAV OBRT! NOVAK ĐOKOVIĆ PRELOMIO: Evo gde će Srbin početi 2026. godinu
PRVE naznake su govorile da će Novak Đoković 2026. godinu početi u Melburnu nastupom na Australijan openu, ali...
Desio se obrt, srpski teniser narednu sezonu počinje na turniru u Adelejdu, potvrdili su danas organizatori turnira.
Turnir iz kategorije 250 se igra od 12. do 17. januara, a Đokoviću, šampionu iz 2023. godine, ovo će biti treće učešće u Adelejdu.
U muškoj konkurenciji će uz Đokovića, koji će biti prvi nosilac, između ostalih igrati i deseti igrač sveta Džek Drejper, kao i Alehandro Davidovič Fokina, Tomi Pol, Jiri Lehečka, Stefanos Cicipas, Žoao Fonseka i domaći favorit Aleksej Popirin.
U ženskoj konkurenciji takmičiće se čak četiri teniserke iz top 10, a to su Medison Kiz, Džesika Pegula, Mira Andrejeva i Jekaterina Aleksandrova.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.
16. 12. 2025. u 07:05
RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.
15. 12. 2025. u 16:19
OVO JE STRAŠNO! Uznemirena Bilja otkrila gde je Aca bio u vreme MASAKRA - pevač mesecima u Australiji
PEVAČICA Biljana Jevtić oglasila se povodom terorističkog napada koji se dogodio u Sidneju. Njen suprug, pevač Aleksandar Aca Ilić, poslednja tri meseca proveo je upravo u tom gradu.
14. 12. 2025. u 19:24
Komentari (0)