RUSIJA POBEĐUJE Lukašenko za američke medije: Rat će trajati dok Zelenskog ne nateraju da krene ka miru, mora se sprečiti globalni sukob

Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 00:22

RUSIJA pobeđuje u sukobu u Ukrajini, uveren je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

-Treba učiniti tako da niko ne bude uznemiren mišlju da smo zaustavili sukob u trenutku kada Rusija pobeđuje — jer to zaista jeste tako, rekao je Lukašenko u intervjuu za američku televiziju Newsmax.

Lukašenko je upozorio da bi nastavak i odugovlačenje rata moglo da dovede do katastrofalnih posledica, pa čak i do toga da Ukrajina u svom sadašnjem obliku prestane da postoji i nestane sa političke karte sveta.

On je takođe naglasio da postoji ozbiljna opasnost da se sukob proširi u globalni rat, u kojem bi bile upotrebljene sve vrste naoružanja. Zbog toga, istakao je, takav scenario mora biti sprečen.

Predsednik Belorusije smatra da će se, ukoliko se Sjedinjene Američke Države razočaraju u mirovni proces sukob nastaviti sve dok u Ukrajini ne prevladaju snage koje će primorati Vladimira Zelenskog da pristane na mir.

-Rat će se nastaviti. Rat će se nastaviti sve dok u Ukrajini ne prevladaju snage koje će naterati Zelenskog da krene ka miru. A te snage će ga primorati na mir onda kada front počne potpuno da se urušava. Počeci toga već se mogu videti i sada, rekao je Lukašenko i dodao da rešenje sukoba ne zavisit u potpunosti od američkog lidera Donalda Trampa, ali da ni mir nije moguć bez SAD.

Beloruski lider je apsolutno uveren da predsednik Rusije Vladimir Putin želi okončanje sukoba u Ukrajini.

Lukašenko je Kijevu dao sledeći savet koji se odnosi na njegove odnose sa Moskvom:

-Ako živite pored ‘medveda koji spava’, ne budite ga, uspostavite dobre odnose, poručio je predsednik Belorusije.

(sputnikportal.rs)

