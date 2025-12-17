JOKIĆ JAK KAO "CRNA ZEMLJA" Ono što je uradio Šengunu ostavilo je sve bez teksta (VIDEO)
IGRAO je u utorak Denver sa Hjustonom, Nagetsi su slavili nakon drame 128:125, a po običaju Nikola Jokić dominirao je na terenu.
Održao je srpski centar još jednom čas košarke i pokazao "Bejbi Jokiću" da mora da poraste.
Posebno je jednim detaljem oduševio ljubitelje košarke.
Pokazao je Jokić, da uprkos tome što nema najbolju atletsku građu, snage mu ne manjka.
Igrao je jedan na jedan sa Šengunom, okrenut leđima ka košu.
Dao je Turčin sve od sebe da ga zaustavi, pokušao da ga odgurne od koša, ali nije u tome uspeo. Pogodio je Jokić sa poludistance.
Kako je to izgledalo pogledajte:
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
