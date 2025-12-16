Politika

SLAVLJE BLOKADERA TRAJE OD PREKSINOĆ: Nema veze što je Srbija izgubila 750 miliona evra, a profitirala Albanija

В. Н.

16. 12. 2025. u 21:32

POSLE vesti da se Džared Kušner povukao iz projekta izgradnje Trampovog hotela na mestu Generalštaba, blokderi seire po društvenim mrežama.

Zaustavljanjem ovog projekta Srbija je izgubila hiljade radnih mesta i investiciju vrednu 750 miliona dolara.

Nema ni muzeja posvećenog žrtvama NATO agresiji. Nema ni prihoda u budžet.

