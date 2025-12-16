SLAVLJE BLOKADERA TRAJE OD PREKSINOĆ: Nema veze što je Srbija izgubila 750 miliona evra, a profitirala Albanija
POSLE vesti da se Džared Kušner povukao iz projekta izgradnje Trampovog hotela na mestu Generalštaba, blokderi seire po društvenim mrežama.
Zaustavljanjem ovog projekta Srbija je izgubila hiljade radnih mesta i investiciju vrednu 750 miliona dolara.
Nema ni muzeja posvećenog žrtvama NATO agresiji. Nema ni prihoda u budžet.
